вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький «Промінь» дарує незабутню подорож у LEGOLAND*

Луцький «Промінь» дарує незабутню подорож у LEGOLAND*
РЦ «Промінь» разом з Дитячим розважальним комплексом «Смугастий носоріг» та туристичним агентством «Море турів» дарують незабутню подорож у світ LEGO!

Щоб прийняти участь у розіграші, потрібно:

- поповнити вашу картку у «Смугастому носорозі» на суму від 300 грн;
- самостійно заповнити власні дані на звороті чеку (обов’язковою умовою є наявність прізвища, імені, по-батькові, контактний номер телефону);
- підписаний чек опустити у акційну скриньку, яка знаходиться на касі ДРК «Смугастий Носоріг».

А далі просто вірити у диво і чекати розіграшу 16 жовтня!

Правила розіграшу за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1otrdQxLZhtmXc3Cc2rJIGuF5LSh5C-Lfw_IIsjdyh5U/edit

Луцький «Промінь» дарує незабутню подорож у LEGOLAND*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РЦ «Промінь»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Сьогодні, 12:06
Сидів, їв та подавився: у Луцьку медики відкачали чоловіка без ознак життя
Сьогодні, 11:55
Луцький «Промінь» дарує незабутню подорож у LEGOLAND*
Сьогодні, 11:49
З чинним тарифом на розподіл користуватися газом стає небезпечно, – журналіст
Сьогодні, 11:46
Аварія у Луцьку: зіткнулись Suzuki та BMW
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» знову у «Промені»* Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» знову у «Промені»*
13 вересень, 16:24
Pianoбой знову виступить у РЦ «Промінь»* Pianoбой знову виступить у РЦ «Промінь»*
11 вересень, 20:59
Знижки для школярів та студентів на кіно у луцькому «Промені»* Знижки для школярів та студентів на кіно у луцькому «Промені»*
11 вересень, 15:18
Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» – знову у Промені* Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» – знову у Промені*
10 вересень, 19:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян закликають «вмикати мозок» і не палити траву
19 вересень, 22:08
 1
Уночі лось вибіг на трасу і побив декілька машин. ФОТО
Сьогодні, 12:15
 0
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Сьогодні, 12:06
 0
Сидів, їв та подавився: у Луцьку медики відкачали чоловіка без ознак життя
Сьогодні, 11:55
 0
Луцький «Промінь» дарує незабутню подорож у LEGOLAND*
Сьогодні, 11:49
 0
Медіа
відео
1/8