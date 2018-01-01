Луцький «Промінь» дарує незабутню подорож у LEGOLAND*

РЦ «Промінь» разом з Дитячим розважальним комплексом «Смугастий носоріг» та туристичним агентством «Море турів» дарують незабутню подорож у світ LEGO!Щоб прийняти участь у розіграші, потрібно:- поповнити вашу картку у «Смугастому носорозі» на суму від 300 грн;- самостійно заповнити власні дані на звороті чеку (обов’язковою умовою є наявність прізвища, імені, по-батькові, контактний номер телефону);- підписаний чек опустити у акційну скриньку, яка знаходиться на касі ДРК «Смугастий Носоріг».А далі просто вірити у диво і чекати розіграшу 16 жовтня!Правила розіграшу за посиланням:https://docs.google.com/document/d/1otrdQxLZhtmXc3Cc2rJIGuF5LSh5C-Lfw_IIsjdyh5U/edit