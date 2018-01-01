Луцький «Промінь» дарує незабутню подорож у LEGOLAND*
Сьогодні, 11:49
РЦ «Промінь» разом з Дитячим розважальним комплексом «Смугастий носоріг» та туристичним агентством «Море турів» дарують незабутню подорож у світ LEGO!
Щоб прийняти участь у розіграші, потрібно:
- поповнити вашу картку у «Смугастому носорозі» на суму від 300 грн;
- самостійно заповнити власні дані на звороті чеку (обов’язковою умовою є наявність прізвища, імені, по-батькові, контактний номер телефону);
- підписаний чек опустити у акційну скриньку, яка знаходиться на касі ДРК «Смугастий Носоріг».
А далі просто вірити у диво і чекати розіграшу 16 жовтня!
Правила розіграшу за посиланням:
https://docs.google.com/document/d/1otrdQxLZhtmXc3Cc2rJIGuF5LSh5C-Lfw_IIsjdyh5U/edit
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Щоб прийняти участь у розіграші, потрібно:
- поповнити вашу картку у «Смугастому носорозі» на суму від 300 грн;
- самостійно заповнити власні дані на звороті чеку (обов’язковою умовою є наявність прізвища, імені, по-батькові, контактний номер телефону);
- підписаний чек опустити у акційну скриньку, яка знаходиться на касі ДРК «Смугастий Носоріг».
А далі просто вірити у диво і чекати розіграшу 16 жовтня!
Правила розіграшу за посиланням:
https://docs.google.com/document/d/1otrdQxLZhtmXc3Cc2rJIGuF5LSh5C-Lfw_IIsjdyh5U/edit
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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