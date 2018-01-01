Сидів, їв та подавився: у Луцьку медики відкачали чоловіка без ознак життя

У Луцьку медики врятували чоловіка, який вдавився їжею.До центральної оперативної диспетчерської о 16.08 надійшов виклик, в якому повідомили про те, що чоловік подавився їжею, - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицина катастроф.Вже о 16.13 лікарська бригада ЕМД прибула на місце виклику."Зайшовши у квартиру керівник бригади лікар ЕМД миттєво оцінила ситуацію: на підлозі, на кухні, лежав чоловік, віком приблизно 40-років, без ознак життя, дихання і пульс відсутні. Лікар констатувала клінічну смерть потерпілого", - пишуть медики.На той момент в квартирі перебувала мати потерпілого, яка повідомила медикам про те, що її син сидів за столом, їв приготовану нею печінку, як раптом почав кашляти, потім посинів і втратив свідомість.Лікар оглянула тіло чоловіка, провела санацію, тобто детально обстежила верхні дихальні шляхи і виявила стороннє тіло в глотці.Пінцетом медик вилучила шматок їжі. Одразу бригада ЕМД розпочала реанімаційні заходи: штучну вентиляцію легень, непрямий масаж серця, забезпечено довенний доступ, проведено адреналін."На 23 хвилині реанімаційних заходів серцева діяльність відновилася, з’явився пульс. На 30 хвилині відновилось самостійне дихання. Реанімаційні заходи були успішними, потерпілого чоловіка у важкому стані, проте живого доставили у ЛМКЛ", - йдеться у повідомленні."Успішність реанімаційних заходів у цьому випадку залежала від багатьох факторів: швидкого доїзду бригади ЕМД, бо мати потерпілого не розгубилась - негайно набрала «103», а пункт постійного базування бригад ЕМД, відкритий нещодавно на вулиці Гордіюк, знаходиться в кількох кілометрах від місця події, і звичайно - від професіоналізму молодої лікарки, керівника бригади ЕМД. Ще одне життя врятовано!" - повідомили медики.