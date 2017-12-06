У Києві біля Верховної Ради – сутички мітингувальників





Про це повідомляє



Група людей в балаклавах намагалася прорватися через огорожу, чому оперативно зашкодили правоохоронці, які охороняють будівлю парламенту. Виникла сутичка, внаслідок якої кордон правоохоронців був значно посилений.



Один з правоохоронців також був поранений в ногу, йому надають медичну допомогу на місці. Офіційної інформації про поранених рятувальники поки що не надають.



Під будівлею парламенту зранку 20 вересня зібралося кілька сотень представників "Національного корпусу".



Нагадаємо, "Національний Корпус" анонсував на ранок 20 вересня масштабну акцію біля стін Верховної Ради України на підтримку ветеранів АТО-іноземних громадян, що воювали за Україну. "Національний Корпус" вимагає від Верховної Ради прийняти законопроект №3433 за авторством Андрія Білецького, Олега Петренка та Ігоря Луценка. Документ передбачає спрощену процедуру отримання українського громадянства для воїнів АТО-іноземців, мораторій на видачу ветеранів Російсько-Української війни іноземним державам (зокрема, РФ) та міграційну амністію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві біля Верховної Ради відбулося зіткнення мітингувальників, які намагалися прорватися через огорожу, з правоохоронцями.Про це повідомляє УНН Група людей в балаклавах намагалася прорватися через огорожу, чому оперативно зашкодили правоохоронці, які охороняють будівлю парламенту. Виникла сутичка, внаслідок якої кордон правоохоронців був значно посилений.Один з правоохоронців також був поранений в ногу, йому надають медичну допомогу на місці. Офіційної інформації про поранених рятувальники поки що не надають.Під будівлею парламенту зранку 20 вересня зібралося кілька сотень представників "Національного корпусу".Нагадаємо, "Національний Корпус" анонсував на ранок 20 вересня масштабну акцію біля стін Верховної Ради України на підтримку ветеранів АТО-іноземних громадян, що воювали за Україну. "Національний Корпус" вимагає від Верховної Ради прийняти законопроект №3433 за авторством Андрія Білецького, Олега Петренка та Ігоря Луценка. Документ передбачає спрощену процедуру отримання українського громадянства для воїнів АТО-іноземців, мораторій на видачу ветеранів Російсько-Української війни іноземним державам (зокрема, РФ) та міграційну амністію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію