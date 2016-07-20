Новим депутатом Луцькради від партії ВО «Свобода» може стати Ігор Баранчук

Богдана Вавринюка, який вирішив скласти депутатські повноваження у ЛМР, може зайняти наступний кандидат у списку партії – Ігор Баранчук.



За словами голови Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу Михайла Находа, у разі надходження заяви від депутата про складання депутатського мандату, її має розглянути відповідна рада.



Нагадаємо, що депутат Луцької міської ради Богдан Вавринюк



Відтак, на найближчій сесії Луцька міська рада має розгляне та задовольнить заяву Богдана Вавринюка про складання повноважень.



«Після цього територіальна виборча комісія визначить наступного за списком партії кандидата, який набрав найбільше голосів і знаходився на порозі входження в раду. І на наступній сесії, тобто в кінці жовтня оголосить особу, яка набуде повноважень депутата», – розповів Михайло Наход.



Наступним кандидатом у списку партії «Свобода» є Ігор Баранчук. Тож ймовірно, що саме він стане наступним депутатом Луцькради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місце, який вирішив скласти депутатські повноваження у ЛМР, може зайняти наступний кандидат у списку партії –За словами голови Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, у разі надходження заяви від депутата про складання депутатського мандату, її має розглянути відповідна рада.Нагадаємо, що депутат Луцької міської ради Богдан Вавринюк вирішив скласти мандат Відтак, на найближчій сесії Луцька міська рада має розгляне та задовольнить заяву Богдана Вавринюка про складання повноважень.«Після цього територіальна виборча комісія визначить наступного за списком партії кандидата, який набрав найбільше голосів і знаходився на порозі входження в раду. І на наступній сесії, тобто в кінці жовтня оголосить особу, яка набуде повноважень депутата», – розповів Михайло Наход.Наступним кандидатом у списку партії «Свобода» є Ігор Баранчук. Тож ймовірно, що саме він стане наступним депутатом Луцькради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію