У Шацьку завелися зграї собак: мешканців просять тримати своїх улюбленців на прив'язі
Сьогодні, 18:15
Мешканців Шацька просять утримувати своїх собак на прив'язі через збільшення кількості безпритульних псів.
Про це йдеться на сайті Шацької громади.
Так, мешканців селища просять утримувати своїх домашніх тварин на прив’язі чи у вольєрі.
"У зв’язку з тим, що на вулицях та місцях загального користування селища з’явилися зграї собак, які створюють небезпеку як для дорослих, так і для дітей, що може призвести до надзвичайних наслідків, просимо власників собак утримувати своїх домашніх тварин на прив’язі чи у вольєрі", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сайті Шацької громади.
Так, мешканців селища просять утримувати своїх домашніх тварин на прив’язі чи у вольєрі.
"У зв’язку з тим, що на вулицях та місцях загального користування селища з’явилися зграї собак, які створюють небезпеку як для дорослих, так і для дітей, що може призвести до надзвичайних наслідків, просимо власників собак утримувати своїх домашніх тварин на прив’язі чи у вольєрі", - йдеться у повідомленні.
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