На Волині судитимуть групу злочинців, які крали нафту





Під час слідства встановили, що злочинна група із шести осіб нанесла збитків на понад 6 млн. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, упродовж 14 та 15 березня правоохоронці провели 42 санкціоновані обшуки та заходи по затриманню зловмисників. Правопорушників спіймали під час крадіжки нафтопродуктів із системи магістральних нафтопроводів "Дружба".



За результатами обшуків правоохоронці вилучили 60 тисяч літрів викраденого дизельного пального, п’ять тисяч доларів США, дві тисячі євро та понад 20 тисяч гривень. Окрім того, зброю, спецтехніку та обладнання, яке використовували у злочинній діяльності.









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