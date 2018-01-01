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На Волині – смертельна аварія

На Волині – смертельна аварія
На трасі Київ–Варшава у Любомльському районі на пішохідному переході машина збила двох людей.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер вранці, 20 вересня, - повідомляє Район.Любомль.

За словами правоохоронців, чоловік віз жінку на рамі велосипеда. На пішохідному переході відбулося зіткнення двоколісного з авто.

Від удару чоловік помер на місці, жінку доставили у Любомльську районну лікарню. На місці події працюють поліцейські.

Як стало відомо, загиблий був жителем Любомля, який працював упорядником міського кладовища.

Деталі ДТП – згодом.

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Теги: ДТП, смерть
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