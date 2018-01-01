На Волині – смертельна аварія





Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер вранці, 20 вересня, - повідомляє



За словами правоохоронців, чоловік віз жінку на рамі велосипеда. На пішохідному переході відбулося зіткнення двоколісного з авто.



Від удару чоловік помер на місці, жінку доставили у Любомльську районну лікарню. На місці події працюють поліцейські.



Як стало відомо, загиблий був жителем Любомля, який працював упорядником міського кладовища.



Деталі ДТП – згодом.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ–Варшава у Любомльському районі на пішохідному переході машина збила двох людей.Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер вранці, 20 вересня, - повідомляє Район.Любомль За словами правоохоронців, чоловік віз жінку на рамі велосипеда. На пішохідному переході відбулося зіткнення двоколісного з авто.Від удару чоловік помер на місці, жінку доставили у Любомльську районну лікарню. На місці події працюють поліцейські.Як стало відомо, загиблий був жителем Любомля, який працював упорядником міського кладовища.Деталі ДТП – згодом.

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