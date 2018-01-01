На Волині – смертельна аварія
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На трасі Київ–Варшава у Любомльському районі на пішохідному переході машина збила двох людей.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер вранці, 20 вересня, - повідомляє Район.Любомль.
За словами правоохоронців, чоловік віз жінку на рамі велосипеда. На пішохідному переході відбулося зіткнення двоколісного з авто.
Від удару чоловік помер на місці, жінку доставили у Любомльську районну лікарню. На місці події працюють поліцейські.
Як стало відомо, загиблий був жителем Любомля, який працював упорядником міського кладовища.
Деталі ДТП – згодом.
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер вранці, 20 вересня, - повідомляє Район.Любомль.
За словами правоохоронців, чоловік віз жінку на рамі велосипеда. На пішохідному переході відбулося зіткнення двоколісного з авто.
Від удару чоловік помер на місці, жінку доставили у Любомльську районну лікарню. На місці події працюють поліцейські.
Як стало відомо, загиблий був жителем Любомля, який працював упорядником міського кладовища.
Деталі ДТП – згодом.
Передрук заборонений
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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