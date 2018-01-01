Через п'яного водія фури загинув пасажир: винуватець відсидить 4 роки

Винуватець смертельної ДТП на Волині відсидить за ґратами 4 роки.25-річного уродженця села Горішне Горохівського району засудили до 4 років позбавлення волі за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Увечері 29 березня 2018 року нетверезий чоловік перебував за кермом автомобіля марки "DAF" та рухався автодорогою між селами Вишнів і Радехів Любомльського району.Не вибравши безпечної швидкості, змінюючи напрям руху авто, водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, а тоді з'їхав в кювет, де автомобіль перекинувся.У результаті ДТП пасажир автомобіля, який незадовго до того зупинив це авто й попросив його підвезти, отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер."Любомльський районний суд Волинської області, визнавши водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки", - йдеться у повідомленні.Окрім того, з нього стягнуть на користь потерпілих 150 тис. грн. моральної шкоди.