Забиті маршрутки і їзда без документів: на Волині перевірили перевізників





Правоохоронці Волині оглянули майже 2 тисячі транспортних засобів, які використовуються для пасажирських перевезень та виявили 554 порушень, допущених водіями-перевізниками, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Під час операції поліцейські, зокрема, виявили 121 факт перевезення пасажирів понад встановлену кількість, сім – керування без необхідних документів, дев'ять транспортних засобів не пройшли обов’язковий технічний контроль.



Окрім цього, правоохоронці зафіксували 42 факти порушення правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів і стоянки в місцях масових відправлень пасажирів та 258 фактів відхилення від визначеного маршруту руху.



Всього склали 554 відповідних адміністративних матеріалів.

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