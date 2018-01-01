На Волині чекають на приїзд Марини Порошенко
Сьогодні, 13:32
На Волині чекають на приїзд дружини Президента Марини Порошенко.
Про це повідомив голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко у коментарі виданню «Волинь-Нова».
Як відомо, 28 вересня у Луцьку у приміщенні торгово-розважального центру «ПортCity» відбудеться «Осінній бал» для дітей та підлітків з особливими потребами.
У ньому візьмуть участь вихованці Луцького навчально-реабілітаційного центру, а також члени громадських організацій «Батьки дітей із синдромом Дауна», «Сильні діти», «Ресурсний центр «Кольорова капустинка», «Спілка батьків інвалідів із розладами аутичного спектру «Янголята», батьків дітей із психо-фізичними вадами розвитку «Повір у себе», Центр реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя», Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок».
Серед почесних гостей буде танцюрист Владислав Яма. Окрім цього, як розповів Олександр Савченко, запросили на свято дружину Президента Марину Порошенко і чекають її з візитом на Волинь.
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Про це повідомив голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко у коментарі виданню «Волинь-Нова».
Як відомо, 28 вересня у Луцьку у приміщенні торгово-розважального центру «ПортCity» відбудеться «Осінній бал» для дітей та підлітків з особливими потребами.
У ньому візьмуть участь вихованці Луцького навчально-реабілітаційного центру, а також члени громадських організацій «Батьки дітей із синдромом Дауна», «Сильні діти», «Ресурсний центр «Кольорова капустинка», «Спілка батьків інвалідів із розладами аутичного спектру «Янголята», батьків дітей із психо-фізичними вадами розвитку «Повір у себе», Центр реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя», Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок».
Серед почесних гостей буде танцюрист Владислав Яма. Окрім цього, як розповів Олександр Савченко, запросили на свято дружину Президента Марину Порошенко і чекають її з візитом на Волинь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
хто чекає?
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