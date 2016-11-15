Під Верховною Радою – вибухи. ВІДЕО





Про це повідомляє "Цензор.НЕТ", передає



Найімовірніше, мова йде про шумові вибухові пакети. Вибухи пролунали після того, як протестуючі прорвали спеціальне огородження.



Як повідомляли раніше, біля Ради відбулися сутички між правоохоронцями та активістами. Активісти почали кидати петарди постраждав як мінімум один поліцейський.



Правоохоронці не пускали активістів. Це обурило інших учасників, які стояли поруч, і в результаті почалася бійка, під час якої мітингувальники кидали петарди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На акції протесту під Верховною Радою пролунали вибухи під час зіткнення активістів "Національного корпусу" і поліції.Про це повідомляє "Цензор.НЕТ", передає УНІАН Найімовірніше, мова йде про шумові вибухові пакети. Вибухи пролунали після того, як протестуючі прорвали спеціальне огородження.Як повідомляли раніше, біля Ради відбулися сутички між правоохоронцями та активістами. Активісти почали кидати петарди постраждав як мінімум один поліцейський.Правоохоронці не пускали активістів. Це обурило інших учасників, які стояли поруч, і в результаті почалася бійка, під час якої мітингувальники кидали петарди.

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