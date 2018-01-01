Призначення Троця законне, – Луцькрада

У Луцькраді спростували інформацію про нібито незаконне призначення Владислава Троця.Про це йдеться на сайті Луцькради.Нагадаємо, 19 вересня депутат, що начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю міської ради Владислава Троця призначили незаконно.Допис подається без змін:«Вчора (19 вересня, – ред.) місцеві інтернет-видання опублікували допис депутата Луцької міської радина особистій сторінці у соціальній мережі “Фейсбук” щодо призначення на посаду начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю міської ради Владислава Троця. На думку депутата, воно відбулося з порушенням чинного законодавства.Однак, ця інформація є надуманою та не відповідає дійсності. Відділ кадрової роботи та нагород Луцької міської ради повідомляє, що усі конкурси на заміщення посад в органах місцевого самоврядування відбуваються відповідно до статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164.Так, у газеті “Луцький замок” від 07.06.2018 р. № 20 та на офіційному сайті Луцької міської ради було розміщено оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю міської ради. Для участі у конкурсі надійшла лише одна заява та документи від Владислава Троця, який закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія”. До речі, екс-начальник вищезазначеного відділу Юрій Маслюк написав заяву на звільнення з посади за власним бажанням, у зв'язку із корупційним скандалом.Відділом кадрової роботи та нагород міської ради встановлено, що документи Владислава Троця не відповідали вимогам в частині наявності стажу роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та на державній службі на керівних посадах (не менше 3 років) або стажу за фахом на керівних посадах в інших сферах управління (не менше 5 років), про що його повідомлено.Проте, у відповідності до пункту 17 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за таких обставин, то він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.Тож, Владислав Троць наполіг на участі в конкурсі, у зв’язку з чим і подав відповідну заяву.Члени конкурсної комісії одноголосно прийняли рішення допустити його до складання іспиту на заміщення вищевказаної вакантної посади.Владислав Троць успішно склав екзамен і під час співбесіди показав грунтовні та глибокі знання у сфері архітектурно-будівельної діяльності. Враховуючи високий рівень знань, він був рекомендований одноголосним рішенням членів конкурсної комісії секретарю Луцької міської ради, виконувачу повноважень міського голови для призначення на посаду начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю міської ради», – йдеться у дописі.