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Директора «Волинського облавтодору», який попався на хабарі, залишили на посаді

Директора «Волинського облавтодору», який попався на хабарі, залишили на посаді
Суд відмовив у задоволенні клопотання про відсторонення від посади директора Волинського облавтодору, якого тиждень тому спіймали на хабарі у сум 300 тисяч гривень.

Про це "Конкуренту" стало відомо з власних джерел.

Зараз підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом, але, за логікою суду, має працювати.

Як прокоментувала прес-секретар Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич, директору Волинського облавтодору було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, а також обрано йому запобіжний захід. Рішення суду про відмову у відстороненні від виконання посадових обов'язків прокуратура оскаржуватиме в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, що 12 вересня 2018 року директора Волинського облавтодору Миколу Янчука затримали на хабарі в 300 тисяч гривень, які він вимагав у фізичної особи-підприємця за безперешкодне підписання договору про надання в оренду приміщення, яке перебуває на балансі очолюваного ним підприємства.

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Теги: хабар, облавтодор, прокуратура, гроші, кримінал
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Коментарі 1
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Це пізд....ц.О країна.О судова система.
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