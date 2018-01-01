Директора «Волинського облавтодору», який попався на хабарі, залишили на посаді





Про це



Зараз підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом, але, за логікою суду, має працювати.



Як прокоментувала прес-секретар Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич, директору Волинського облавтодору було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, а також обрано йому запобіжний захід. Рішення суду про відмову у відстороненні від виконання посадових обов'язків прокуратура оскаржуватиме в апеляційній інстанції.



Нагадаємо, що 12 вересня 2018 року

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд відмовив у задоволенні клопотання про відсторонення від посади директора Волинського облавтодору, якого тиждень тому спіймали на хабарі у сум 300 тисяч гривень.Про це "Конкуренту" стало відомо з власних джерел.Зараз підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом, але, за логікою суду, має працювати.Як прокоментувала прес-секретар Волинської обласної прокуратури, директору Волинського облавтодору було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, а також обрано йому запобіжний захід. Рішення суду про відмову у відстороненні від виконання посадових обов'язків прокуратура оскаржуватиме в апеляційній інстанції.Нагадаємо, що 12 вересня 2018 року директора Волинського облавтодору Миколу Янчука затримали на хабарі в 300 тисяч гривень , які він вимагав у фізичної особи-підприємця за безперешкодне підписання договору про надання в оренду приміщення, яке перебуває на балансі очолюваного ним підприємства.

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