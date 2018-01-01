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Опублікували відео з будівництва квадрохаусів від компанії «Інвестор»*

Опублікували відео з будівництва квадрохаусів від компанії «Інвестор»*
Будівельна компанія «Інвестор» показала відео будівництво квадрохаусів «Оріон».

Ролик вони опублікували в себе на сторінці у Фейсбук, – пише Перший.

«Багато хто бачив лише фото чи візуалізації ЖК «Оріон». Як він виглядає з висоти пташиного польоту за кілька місяців до завершення, ми показуємо вперше!» – йдеться в коментарі до відео.

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«Нагадуємо, що в «Оріоні» залишилося кілька квадрохаусів, є ще шанс жити у надсучасному та комфортному житлі!» – додають в дописі.

Телефонуйте: (096) 030-20-10

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Теги: Інвестор
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