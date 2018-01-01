Опублікували відео з будівництва квадрохаусів від компанії «Інвестор»*
Сьогодні, 15:28
Будівельна компанія «Інвестор» показала відео будівництво квадрохаусів «Оріон».
Ролик вони опублікували в себе на сторінці у Фейсбук, – пише Перший.
«Багато хто бачив лише фото чи візуалізації ЖК «Оріон». Як він виглядає з висоти пташиного польоту за кілька місяців до завершення, ми показуємо вперше!» – йдеться в коментарі до відео.
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«Нагадуємо, що в «Оріоні» залишилося кілька квадрохаусів, є ще шанс жити у надсучасному та комфортному житлі!» – додають в дописі.
Телефонуйте: (096) 030-20-10
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Квадрохауси ЖК «Оріон» – комфортне житло неподалік центру Луцька. ФОТОЗВІТ
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Ролик вони опублікували в себе на сторінці у Фейсбук, – пише Перший.
«Багато хто бачив лише фото чи візуалізації ЖК «Оріон». Як він виглядає з висоти пташиного польоту за кілька місяців до завершення, ми показуємо вперше!» – йдеться в коментарі до відео.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Комфорт та нестандартний дизайн: біля Луцька продають житло нового типу. ФОТО
«Нагадуємо, що в «Оріоні» залишилося кілька квадрохаусів, є ще шанс жити у надсучасному та комфортному житлі!» – додають в дописі.
Телефонуйте: (096) 030-20-10
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Квадрохауси ЖК «Оріон» – комфортне житло неподалік центру Луцька. ФОТОЗВІТ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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