На Волині вдруге за сезон дозріли чорниці
Сьогодні, 15:53
У Старовижівському районі вдруге за сезон в лісі дозрізи ягоди чорниці.
Про це на власній сторінці у Facebook повідомляє Наталія Денисюк, - пише Район.Стара Вижівка.
Жінка пише, що вражена тим, що ягоди дозріли так пізно у вересні.
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Про це на власній сторінці у Facebook повідомляє Наталія Денисюк, - пише Район.Стара Вижівка.
Жінка пише, що вражена тим, що ягоди дозріли так пізно у вересні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: За день - до трьох тисяч: як волиняни заробляють на чорниці
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