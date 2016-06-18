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На Волині вдруге за сезон дозріли чорниці

На Волині вдруге за сезон дозріли чорниці
У Старовижівському районі вдруге за сезон в лісі дозрізи ягоди чорниці.

Про це на власній сторінці у Facebook повідомляє Наталія Денисюк, - пише Район.Стара Вижівка.

Жінка пише, що вражена тим, що ягоди дозріли так пізно у вересні.

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На Волині вдруге за сезон дозріли чорниці
На Волині вдруге за сезон дозріли чорниці

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Теги: ягоди, чорниця
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