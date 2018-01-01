ПриватБанк заблокував півтори тисячі рахунків наркоторговців*





У рамках проекту відповідні держоргани надіслали до банку сотні запитів щодо клієнтських рахунків, які вже заблоковані нами за статтями продажу та поширення наркотиків. Така співпраця підтверджує потрібність проекту в державній програмі боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин. Проект демонструє адекватність застосованих сценаріїв алгоритму пошуку «негативних» клієнтів, адже в банку працюють онлайн-моделі виявлення наркотрафіку, що дають змогу практично одразу заблокувати рух коштів від наркоманів до наркоторговця.



Восени в Україні з’явився новий канал поширення наркотиків. Торговці зіллям почали використовувати зручну технологію QR-кодів. Стикери розклеюють скрізь: на деревах, дошках оголошень, стінах, банкоматах ПриватБанку.



Щоденно інкасатори та IT-фахівці знімають десятки таких наліпок. Прикметно, що найбільша активність наркоторговців спостерігається у густонаселених спальних мікрорайонах.



ПриватБанк наголошує: банківське обладнання оформлено винятково в брендових кольорах. Будь-які інші стикери не мають жодного стосунку до фінустанови. А код для зняття готівки без картки – електронний, розміщений безпосередньо на екрані банкомата.



Якщо клієнт відсканує «чужий» QR-код, то отримає посилання на протизаконний сайт з наркотичним товаром. Банк закликає бути пильними та не наражати себе та свої гаджети на небезпеку. Разом із тим просимо повідомляти співробітникам найближчого відділення (карта) про банкомати, на яких трапляються подібні наліпки.



Задля ефективної комунікації з клієнтами відкрито електронну скриньку



У листі слід поставити хештег #СтопНаркотик. У такий спосіб кожен клієнт банку може врятувати життя дітей і дорослих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сьогодні ПриватБанк заблокував уже понад 1,5 тис. рахунків осіб, які причетні до наркоторгівлі, у рамках соціального проекту #СтопНаркотик. Як повідомили в банку, основна мета проекту – збереження життя клієнтів та викорінення негативного грошового трафіку з обігу банку. Спеціалісти застосовують сучасні алгоритми, що дозволяють з високою точністю розпізнавати сумнівні операції, пов’язані з наркотрафіком.У рамках проекту відповідні держоргани надіслали до банку сотні запитів щодо клієнтських рахунків, які вже заблоковані нами за статтями продажу та поширення наркотиків. Така співпраця підтверджує потрібність проекту в державній програмі боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин. Проект демонструє адекватність застосованих сценаріїв алгоритму пошуку «негативних» клієнтів, адже в банку працюють онлайн-моделі виявлення наркотрафіку, що дають змогу практично одразу заблокувати рух коштів від наркоманів до наркоторговця.Восени в Україні з’явився новий канал поширення наркотиків. Торговці зіллям почали використовувати зручну технологію QR-кодів. Стикери розклеюють скрізь: на деревах, дошках оголошень, стінах, банкоматах ПриватБанку.Щоденно інкасатори та IT-фахівці знімають десятки таких наліпок. Прикметно, що найбільша активність наркоторговців спостерігається у густонаселених спальних мікрорайонах.ПриватБанк наголошує: банківське обладнання оформлено винятково в брендових кольорах. Будь-які інші стикери не мають жодного стосунку до фінустанови. А код для зняття готівки без картки – електронний, розміщений безпосередньо на екрані банкомата.Якщо клієнт відсканує «чужий» QR-код, то отримає посилання на протизаконний сайт з наркотичним товаром. Банк закликає бути пильними та не наражати себе та свої гаджети на небезпеку. Разом із тим просимо повідомляти співробітникам найближчого відділення (карта) про банкомати, на яких трапляються подібні наліпки.Задля ефективної комунікації з клієнтами відкрито електронну скриньку [email protected] На цю адресу можна надіслати інформацію про наркотрафік через банківські канали надання послуг.У листі слід поставити хештег #СтопНаркотик. У такий спосіб кожен клієнт банку може врятувати життя дітей і дорослих.

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