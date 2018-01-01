У Луцьку на Стиру облаштували ще один причал. ФОТО

Миколи Голованя встановили другий причал на Стиру.



Нагадаємо,



Вартість двох понтонів, які відповідають 5 рівню безпеки – близько 390 тисяч гривень. Встановило їх ТОВ "Річковий порт "Луцьк".



Уперше про те, що у Луцьку хочуть відновити судноплавство міська влада заговорила у липні 2016 року. Тоді ж з'явилася фірма - "Річковий порт "Луцьк", Сергія Були Ірина Стецюк. Жінці належить третина від загального капіталу підприємства.



Окрім неї співзасновниками є Віктор Артемук та Олег Кербалай. Останній - також директор підприємства.



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