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У Луцьку на Стиру облаштували ще один причал. ФОТО

У Луцьку на Стиру облаштували ще один причал. ФОТО
У Луцьку поблизу будинку відомого скульптора Миколи Голованя встановили другий причал на Стиру.

Нагадаємо, першу плавучу пристань облаштували на річці 21 серпня.

Вартість двох понтонів, які відповідають 5 рівню безпеки – близько 390 тисяч гривень. Встановило їх ТОВ "Річковий порт "Луцьк".

Уперше про те, що у Луцьку хочуть відновити судноплавство міська влада заговорила у липні 2016 року. Тоді ж з'явилася фірма - "Річковий порт "Луцьк", серед засновників якої - дружина одіозного депутата Луцькради Сергія Були Ірина Стецюк. Жінці належить третина від загального капіталу підприємства.

Окрім неї співзасновниками є Віктор Артемук та Олег Кербалай. Останній - також директор підприємства.
У Луцьку на Стиру облаштували ще один причал. ФОТО
У Луцьку на Стиру облаштували ще один причал. ФОТО
У Луцьку на Стиру облаштували ще один причал. ФОТО
У Луцьку на Стиру облаштували ще один причал. ФОТО

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Теги: причал, річковий порт, Стир, Луцьк
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