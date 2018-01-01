Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 вересня





Горохівський район



1. 09:00-17:00 церква с. Смолява:

вул. Лугова,

вул. Кути

вул. Лесі Українки



Іваничівський район



1. 9:00-17:00 с. Кропивщина вул. Кропивщанська, Провулок 3

2. на КТП-131 будуть виконуватись виміри контурів ізоляції. 10:00-16:00 с. Бужанка по вул.Братів Гайворонських



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 17:00

Будинок школяра, Відділення держказначейства, Миколаївська Церква, ПП Пилипчук Р.М. , К-Каширська виконавча служба. м.Камінь - Каширський, вул.. Гагаріна, вул.. Шевченка, вул.. Шкільна, пров. Шевченка, вул. Вузька, пров. Гагаріна.

2. 10:00 – 17:00

ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П., ПАТ «Укртелеком» (АТС), с.Гута Боровенська, вул. Довга Нива, Набережна



місто Луцьк



1. 9:00-17:00

Дитячий садок №28

Автотурист

Офіс стоматполіклініки, Магазин Оксамит, Комфорт

Амбулаторія

Відділення зв’язку

Магазин Українська нива

Ощадбанк

Будівельний майданчик Львівська, 108Б Вул. Львівська, 61-65, 106-108

2. ТП-161 РУ-10 кВ

капремонт 09:00-13:00 Аптека Гедеон Ріхтер

ТзОВ «Джерела» Вул. Львівська, 51-61

Вул. Потебні, 36-44

Вул. Чекаліна, вул. Супутника, вул.Лермонтова



Луцький район



1. КТП-521 9:00 – 17:00 ФОП Ступачинська С.О. – їдальня с. Веселе

С/р с. Веселе – дит.садок с. Веселе с. Веселе, вул. Молодіжна, Торчинська



Любомльський та Шацький райони



1.10:00-17:00

м Любомль вул Поштова .Лісна .Жовтнева. 17 Вересня

2. 10:00-18:00

магазин СМТ Головно вул Шевченка. Молодіжна



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

смт.Благодатне

вул.І.Франка, 45-67, 48-72

вул.Зелена

вул.Грушевського, 40

вул.Перемоги, 42

2. 09:00-17:00

Церква, магазин «Аркос» смт.Благодатне

вул.Іваничівська

вул.Сагайдачного

вул.Чкалова

вул.Шевченка

вул.Волинська

вул.Незалежності

вул.Лісова

вул.Мічуріна

вул.Лопатіна

вул.Перемоги, 1а,б,в,г-3

вул.Шахтарська, 7-9, 6-10

вул.Пархоменка

с.Грибовиця



Рожищенський район



1. КТП-192 9:00-17:00 с.Малинівка вул. Центральна

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-267 9:00-17:00 с.Тристень школа. с.Тристень вул. Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна.

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена

4. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.



Старовижівський район

№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються

1. КТП-32 ПЛ 0.4 кВ Л-1; Л-2 10:00-17:00 ЗОШ І-ІІ ступенів с.Мільці. с.Мільці вул.Богатирьова, Лісова, пров.Тихий.



Турійський район



1. 09:00-15:30 ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ «Миліщук»- артсвердловина, СКЗ, ФАП с.Клюськ

2. 09:00-15:30 Тер центр – гараж, ЖКП- водокачка, ФОП Літвинович Є.В.- вагова, ДЕП 866 - дільниця с.м.т.Турійськ вул. Проектна, Шкільна, Привокзальна

3. ПЛ-0,4 кВ

КТП-78

09:00-15:30 Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 21 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00 церква с. Смолява:вул. Лугова,вул. Кутивул. Лесі Українки1. 9:00-17:00 с. Кропивщина вул. Кропивщанська, Провулок 32. на КТП-131 будуть виконуватись виміри контурів ізоляції. 10:00-16:00 с. Бужанка по вул.Братів Гайворонських1. 10:00 – 17:00Будинок школяра, Відділення держказначейства, Миколаївська Церква, ПП Пилипчук Р.М. , К-Каширська виконавча служба. м.Камінь - Каширський, вул.. Гагаріна, вул.. Шевченка, вул.. Шкільна, пров. Шевченка, вул. Вузька, пров. Гагаріна.2. 10:00 – 17:00ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П., ПАТ «Укртелеком» (АТС), с.Гута Боровенська, вул. Довга Нива, Набережна1. 9:00-17:00Дитячий садок №28АвтотуристОфіс стоматполіклініки, Магазин Оксамит, КомфортАмбулаторіяВідділення зв’язкуМагазин Українська ниваОщадбанкБудівельний майданчик Львівська, 108Б Вул. Львівська, 61-65, 106-1082. ТП-161 РУ-10 кВкапремонт 09:00-13:00 Аптека Гедеон РіхтерТзОВ «Джерела» Вул. Львівська, 51-61Вул. Потебні, 36-44Вул. Чекаліна, вул. Супутника, вул.Лермонтова1. КТП-521 9:00 – 17:00 ФОП Ступачинська С.О. – їдальня с. ВеселеС/р с. Веселе – дит.садок с. Веселе с. Веселе, вул. Молодіжна, Торчинська1.10:00-17:00м Любомль вул Поштова .Лісна .Жовтнева. 17 Вересня2. 10:00-18:00магазин СМТ Головно вул Шевченка. Молодіжна1. 09:00-17:00смт.Благодатневул.І.Франка, 45-67, 48-72вул.Зеленавул.Грушевського, 40вул.Перемоги, 422. 09:00-17:00Церква, магазин «Аркос» смт.Благодатневул.Іваничівськавул.Сагайдачноговул.Чкаловавул.Шевченкавул.Волинськавул.Незалежностівул.Лісовавул.Мічурінавул.Лопатінавул.Перемоги, 1а,б,в,г-3вул.Шахтарська, 7-9, 6-10вул.Пархоменкас.Грибовиця1. КТП-192 9:00-17:00 с.Малинівка вул. Центральна2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-267 9:00-17:00 с.Тристень школа. с.Тристень вул. Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна.3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена4. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.Старовижівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. КТП-32 ПЛ 0.4 кВ Л-1; Л-2 10:00-17:00 ЗОШ І-ІІ ступенів с.Мільці. с.Мільці вул.Богатирьова, Лісова, пров.Тихий.1. 09:00-15:30 ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ «Миліщук»- артсвердловина, СКЗ, ФАП с.Клюськ2. 09:00-15:30 Тер центр – гараж, ЖКП- водокачка, ФОП Літвинович Є.В.- вагова, ДЕП 866 - дільниця с.м.т.Турійськ вул. Проектна, Шкільна, Привокзальна3. ПЛ-0,4 кВКТП-7809:00-15:30 Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин

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