Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині 21 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Горохівський район
1. 09:00-17:00 церква с. Смолява:
вул. Лугова,
вул. Кути
вул. Лесі Українки
Іваничівський район
1. 9:00-17:00 с. Кропивщина вул. Кропивщанська, Провулок 3
2. на КТП-131 будуть виконуватись виміри контурів ізоляції. 10:00-16:00 с. Бужанка по вул.Братів Гайворонських
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
Будинок школяра, Відділення держказначейства, Миколаївська Церква, ПП Пилипчук Р.М. , К-Каширська виконавча служба. м.Камінь - Каширський, вул.. Гагаріна, вул.. Шевченка, вул.. Шкільна, пров. Шевченка, вул. Вузька, пров. Гагаріна.
2. 10:00 – 17:00
ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П., ПАТ «Укртелеком» (АТС), с.Гута Боровенська, вул. Довга Нива, Набережна
місто Луцьк
1. 9:00-17:00
Дитячий садок №28
Автотурист
Офіс стоматполіклініки, Магазин Оксамит, Комфорт
Амбулаторія
Відділення зв’язку
Магазин Українська нива
Ощадбанк
Будівельний майданчик Львівська, 108Б Вул. Львівська, 61-65, 106-108
2. ТП-161 РУ-10 кВ
капремонт 09:00-13:00 Аптека Гедеон Ріхтер
ТзОВ «Джерела» Вул. Львівська, 51-61
Вул. Потебні, 36-44
Вул. Чекаліна, вул. Супутника, вул.Лермонтова
Луцький район
1. КТП-521 9:00 – 17:00 ФОП Ступачинська С.О. – їдальня с. Веселе
С/р с. Веселе – дит.садок с. Веселе с. Веселе, вул. Молодіжна, Торчинська
Любомльський та Шацький райони
1.10:00-17:00
м Любомль вул Поштова .Лісна .Жовтнева. 17 Вересня
2. 10:00-18:00
магазин СМТ Головно вул Шевченка. Молодіжна
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
смт.Благодатне
вул.І.Франка, 45-67, 48-72
вул.Зелена
вул.Грушевського, 40
вул.Перемоги, 42
2. 09:00-17:00
Церква, магазин «Аркос» смт.Благодатне
вул.Іваничівська
вул.Сагайдачного
вул.Чкалова
вул.Шевченка
вул.Волинська
вул.Незалежності
вул.Лісова
вул.Мічуріна
вул.Лопатіна
вул.Перемоги, 1а,б,в,г-3
вул.Шахтарська, 7-9, 6-10
вул.Пархоменка
с.Грибовиця
Рожищенський район
1. КТП-192 9:00-17:00 с.Малинівка вул. Центральна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-267 9:00-17:00 с.Тристень школа. с.Тристень вул. Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена
4. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-32 ПЛ 0.4 кВ Л-1; Л-2 10:00-17:00 ЗОШ І-ІІ ступенів с.Мільці. с.Мільці вул.Богатирьова, Лісова, пров.Тихий.
Турійський район
1. 09:00-15:30 ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ «Миліщук»- артсвердловина, СКЗ, ФАП с.Клюськ
2. 09:00-15:30 Тер центр – гараж, ЖКП- водокачка, ФОП Літвинович Є.В.- вагова, ДЕП 866 - дільниця с.м.т.Турійськ вул. Проектна, Шкільна, Привокзальна
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-78
09:00-15:30 Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Горохівський район
1. 09:00-17:00 церква с. Смолява:
вул. Лугова,
вул. Кути
вул. Лесі Українки
Іваничівський район
1. 9:00-17:00 с. Кропивщина вул. Кропивщанська, Провулок 3
2. на КТП-131 будуть виконуватись виміри контурів ізоляції. 10:00-16:00 с. Бужанка по вул.Братів Гайворонських
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
Будинок школяра, Відділення держказначейства, Миколаївська Церква, ПП Пилипчук Р.М. , К-Каширська виконавча служба. м.Камінь - Каширський, вул.. Гагаріна, вул.. Шевченка, вул.. Шкільна, пров. Шевченка, вул. Вузька, пров. Гагаріна.
2. 10:00 – 17:00
ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П., ПАТ «Укртелеком» (АТС), с.Гута Боровенська, вул. Довга Нива, Набережна
місто Луцьк
1. 9:00-17:00
Дитячий садок №28
Автотурист
Офіс стоматполіклініки, Магазин Оксамит, Комфорт
Амбулаторія
Відділення зв’язку
Магазин Українська нива
Ощадбанк
Будівельний майданчик Львівська, 108Б Вул. Львівська, 61-65, 106-108
2. ТП-161 РУ-10 кВ
капремонт 09:00-13:00 Аптека Гедеон Ріхтер
ТзОВ «Джерела» Вул. Львівська, 51-61
Вул. Потебні, 36-44
Вул. Чекаліна, вул. Супутника, вул.Лермонтова
Луцький район
1. КТП-521 9:00 – 17:00 ФОП Ступачинська С.О. – їдальня с. Веселе
С/р с. Веселе – дит.садок с. Веселе с. Веселе, вул. Молодіжна, Торчинська
Любомльський та Шацький райони
1.10:00-17:00
м Любомль вул Поштова .Лісна .Жовтнева. 17 Вересня
2. 10:00-18:00
магазин СМТ Головно вул Шевченка. Молодіжна
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
смт.Благодатне
вул.І.Франка, 45-67, 48-72
вул.Зелена
вул.Грушевського, 40
вул.Перемоги, 42
2. 09:00-17:00
Церква, магазин «Аркос» смт.Благодатне
вул.Іваничівська
вул.Сагайдачного
вул.Чкалова
вул.Шевченка
вул.Волинська
вул.Незалежності
вул.Лісова
вул.Мічуріна
вул.Лопатіна
вул.Перемоги, 1а,б,в,г-3
вул.Шахтарська, 7-9, 6-10
вул.Пархоменка
с.Грибовиця
Рожищенський район
1. КТП-192 9:00-17:00 с.Малинівка вул. Центральна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-267 9:00-17:00 с.Тристень школа. с.Тристень вул. Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена
4. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-32 ПЛ 0.4 кВ Л-1; Л-2 10:00-17:00 ЗОШ І-ІІ ступенів с.Мільці. с.Мільці вул.Богатирьова, Лісова, пров.Тихий.
Турійський район
1. 09:00-15:30 ТзОВ «Спартак»- забійний цех, ФГ «Миліщук»- артсвердловина, СКЗ, ФАП с.Клюськ
2. 09:00-15:30 Тер центр – гараж, ЖКП- водокачка, ФОП Літвинович Є.В.- вагова, ДЕП 866 - дільниця с.м.т.Турійськ вул. Проектна, Шкільна, Привокзальна
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-78
09:00-15:30 Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 19:11
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 вересня
Сьогодні, 19:00
Повідомили, чи повернеться Ring Coffee у Промінь*
Сьогодні, 18:47
Клуб у селі на Волині відремонтують за чверть мільйона гривень
Сьогодні, 18:30