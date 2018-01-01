СБУ викрила керівництво департаменту Луцькради на махінаціях та підробці документів

У Луцьку СБУ викрила керівництво департаменту міської ради на махінаціях із тендерами.Про це повідомили у прес-службі УСБУ у Волинській області.Співробітники Служби безпеки України викрили на зловживаннях керівництво Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради при проведенні конкурсу на виконання державного замовлення.Зазначимо, що директором департаменту ЖКГ Луцької міськради єОперативники спецслужби встановили, що двоє посадовців департаменту, недотримуючись встановленої законом процедури ще до оголошення публічних закупівель на виконання робіт з поточного ремонту вулиць, штучно «визначили» майбутнього переможця.Після чого обрана приватна фірма, яка попередньо виконала весь спектр робіт із ремонту дорожнього покриття, була офіційно оголошена переможцем тендеру на загальну суму понад один мільйон гривень. Щоб приховати свої злочинні дії та створити видимість правових підстав для перерахунку коштів із місцевого бюджету, чиновники сфальсифікували документацію щодо виконаних робіт, включивши до неї недостовірні дані щодо дат та строків надання ремонтних послуг.Наразі слідчі Управління СБУ у Волинській області провели досудове розслідування за фактом скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, та скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівництва Департаменту ЖКГ.