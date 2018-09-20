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В Маріуполі школярка викинулась з 14-го поверху

В Маріуполі школярка викинулась з 14-го поверху
В Маріуполі з недобудованої 14-поверхівки випала учениця.

Про це пишуть Факти.

"Перш ніж піти з життя, дівчина подзвонила батькам. Поки мати викликала швидку, батько відправився на місце. Але було вже пізно, – йдеться у повідомленні.

На місці події і в школі працювала слідчо-оперативна група поліції.

За інформацією, напередодні між дівчиною і батьками стався конфлікт через те, що вона не хотіла переходити в іншу школу.

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Теги: падіння, багатоповерхівка
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