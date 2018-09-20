В Маріуполі школярка викинулась з 14-го поверху
Сьогодні, 16:42
В Маріуполі з недобудованої 14-поверхівки випала учениця.
Про це пишуть Факти.
"Перш ніж піти з життя, дівчина подзвонила батькам. Поки мати викликала швидку, батько відправився на місце. Але було вже пізно, – йдеться у повідомленні.
На місці події і в школі працювала слідчо-оперативна група поліції.
За інформацією, напередодні між дівчиною і батьками стався конфлікт через те, що вона не хотіла переходити в іншу школу.
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Про це пишуть Факти.
"Перш ніж піти з життя, дівчина подзвонила батькам. Поки мати викликала швидку, батько відправився на місце. Але було вже пізно, – йдеться у повідомленні.
На місці події і в школі працювала слідчо-оперативна група поліції.
За інформацією, напередодні між дівчиною і батьками стався конфлікт через те, що вона не хотіла переходити в іншу школу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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