На Волині виявили незаконний гральний заклад





Про це стало відомо під час сесії райради, – пише



Зокрема, депутат Володимир-Волинської райради В’ячеслав Цибах поцікавився на яких підставах в Устилузі працює гральний заклад.



«Люди скаржаться на гральні заклади. Їх в Устилузі було два зараз залишився один. Наскільки законного вони перебувають і що це таке? Там грають, програють гроші, люди скаржаться і просять це припинити», – зазначив Цибах.



На це представник Володимир-Волинської місцевої прокуратури Людмила Калиновська відповіла, що гральний бізнес в Україні заборонений:



«Час від часу органи національної поліції разом з нашими працівниками роблять рейди і виявлять порушення. Якщо є конкретні дані про конкретний заклад, його місце розташування, то, будь ласка, заявляйте, проведемо перевірку».



Міський голова Устилуга Віктор Поліщук додав, що ніхто до міської ради навіть щодо погодження режиму роботи даних закладів не звертався і офіційно з міської ради не надавали жодних дозволів.



Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Устилузі виявили незаконний гральний заклад без жодних документів.Про це стало відомо під час сесії райради, – пише ВолиньUa Зокрема, депутат Володимир-Волинської райради В’ячеслав Цибах поцікавився на яких підставах в Устилузі працює гральний заклад.«Люди скаржаться на гральні заклади. Їх в Устилузі було два зараз залишився один. Наскільки законного вони перебувають і що це таке? Там грають, програють гроші, люди скаржаться і просять це припинити», – зазначив Цибах.На це представник Володимир-Волинської місцевої прокуратуривідповіла, що гральний бізнес в Україні заборонений:«Час від часу органи національної поліції разом з нашими працівниками роблять рейди і виявлять порушення. Якщо є конкретні дані про конкретний заклад, його місце розташування, то, будь ласка, заявляйте, проведемо перевірку».Міський голова Устилуга Віктор Поліщук додав, що ніхто до міської ради навіть щодо погодження режиму роботи даних закладів не звертався і офіційно з міської ради не надавали жодних дозволів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію