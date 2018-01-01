На Волині легковик збив візочника: у чоловіка – значні травми. ФОТО

На Волині іномарка збила людину з інвалідністю.Про це повідомили на Facebook-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.У виклику, який поступив до центральної оперативної диспетчерської о 16:35, повідомили про ДТП за участю іномарки та інваліда-колясочника. Оскільки районне відділення ЕМД знаходилося неподалік, бригада ЕМД за хвилину вже була на місці події.Потерпілим у ДТП виявився 29-річний чоловік, який рухався інвалідним візком узбіччям дороги, як раптом на нього налетіла іномарка, яка за словами очевидців рухалася «ну дуже-дуже швидко». Від удару чоловік вилетів із візка і отримав значні травми голови.Фельдшер ЕМД на місці події надала потерпілому екстрену медичну допомогу. Для подальшого лікування його транспортували до лікувального закладу.