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На Волині легковик збив візочника: у чоловіка – значні травми. ФОТО

На Волині легковик збив візочника: у чоловіка – значні травми. ФОТО
На Волині іномарка збила людину з інвалідністю.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У виклику, який поступив до центральної оперативної диспетчерської о 16:35, повідомили про ДТП за участю іномарки та інваліда-колясочника. Оскільки районне відділення ЕМД знаходилося неподалік, бригада ЕМД за хвилину вже була на місці події.

Потерпілим у ДТП виявився 29-річний чоловік, який рухався інвалідним візком узбіччям дороги, як раптом на нього налетіла іномарка, яка за словами очевидців рухалася «ну дуже-дуже швидко». Від удару чоловік вилетів із візка і отримав значні травми голови.

Фельдшер ЕМД на місці події надала потерпілому екстрену медичну допомогу. Для подальшого лікування його транспортували до лікувального закладу.
На Волині легковик збив візочника: у чоловіка – значні травми. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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