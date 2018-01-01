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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 21 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 21 вересня
У п’ятницю у Волинській області буде сонячно.

У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському, Любешові, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +11…+12 градусів, удень підніметься до +25…+28. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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