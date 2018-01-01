Куди піти на вихідні у Луцьку: 21-23 вересня

За вікном – вересень, тож слід зловити останні сонячні промінчики та останні порції тепла.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким їх провести. Вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: концертМісце: Палац культури містаПочаток: 16:00Що обіцяють: У Луцьку пройде концерт Академічного ансамблю пісні та танцю Національної гвардії України.21 вересня о 16:00 у Палаці культури міста Луцька в рамках Всеукраїнського туру відбудеться концерт Академічного ансамблю пісні та танцю Національної гвардії України.Академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України налічує понад сто учасників. Його склад поєднує хор, балет, оркестр, народні колективи з усіх частин України, зокрема, чоловічій вокальний квартет «Гетьмани», вокальний гурт «Червоні маки», Фольк-шоу гурт "Душа співає" та інші. Серед солістів Академічного ансамблю переважна кількість мають звання Народних та Заслужених артистів України.Подія:Тип заходу: театральний фестивальМісце: локації містаПочаток: 15:00Що обіцяють: Новинкою цьогорічного фестивалю є Майстерня «МистецтвоДії», на якій творитимуть перформери та акціоністи з Києва, Херсона, Львова, Дрогобича, Луцька. Протягом 21-23 вересня митці осмислюватимуть Луцьк, як місто дії/бездії, та експериментуватимуть із ритмом, тілом та міським простором під керівництвом режисера і перфомера Петра Армяновського. Свої перформанси та інші дійства вони демонструватимуть 23 вересня.Під час фестивального тижня в Луцьку перебуватиме творча група (актори, художниця, режисер), яка створюватиме виставу на основі творів та біографії луцького поета і художника Костя Шишка. Це є спробою стороннього погляду на цю постать митцями з різних регіонів та з різним мистецьким і життєвим досвідом і, звісно, акцією промоції призабутої легенди. 30 вересня публіка зможе оцінити результат лабораторної роботи.І, звісно ж, глядачам буде представлено ряд вистав та перфоменсів дуже різних напрямків.Крім того, театр «ГаРмИдЕр» відзначить своє 15-ліття – в рамках фестивалю відбудуться променад-перформанс «ГаРмИдЕр: 2 км театру», перформативна виставка та імпро-вечірка.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)Що обіцяють: У цей вечір на вас чекає мішанка пива з музикою. І де, як не в Кораблику, її робити?! Абсолютно різнопланова музика різних стилів та років, яку будемо адаптовувати під ваші смаки та вподобання безпосередньо у залі.Класичні обмеження - традиційний корабельний формат. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місціПодія:Тип заходу: гастрономічний фестивальМісце: Луцький замокПочаток: 11:00Що обіцяють: Уже цих вихідних лучани смакуватимуть хмільними напоями та куштуватимуть смачні страви. 22 і 23 вересня у замку Любарта відбудеться Фестиваль пива і м’яса. Щоб почастувати гостей фестивалю пивом, до Луцька з’їдуться 15 броварень з різних куточків України. Вони представлятимуть крафтові сорти пива власного виробництва. Окрім того, закуски та м’ямні страви представлять майже 20 рестораторів з різних міст. Вони тішитимуть не тільки смаками, але й незвичною подачею.Окрім того, організатори подбали і про цікаве дозвілля. На відвідувачів чекають конкурси, розіграші, виступи гуртів та дискотека. Гості вправлятимуться у бір-понгу, пивній йозі, брейк-дансі. А музичний настрій їм даруватимуть відомі гірти - Epolets, OtVinta та інші.Тож усіх поціновувачів хмільного напою та смачного дозвілля чекають 22 і 23 вересня у замку Любарта.Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)Початок: 21:00Що обіцяють: «Місто Лева» продовжує наповнювати ріку української музики новими якісними зразками. Не так давно у Львові було створено новий поп-роковий гурт «Red Sofa». Назва «Red Sofa», як зізнались самі хлопці з’явилась через те, що у одного з них дійсно є великий червоний диван, власне на якому і народжувались їхні творіння.Спочатку банда задумувалась як акустичний проект, але за справу взявся відомий львівський саунд-продюсер Роман Микульський і тепер гурт отримав цікаве звучання з елементами духових та струнно-щипкових інструментів.Дебютна пісня нового колективу носить назву «Так, як ти». Це лірична історія про непрості стосунки між закоханими людьми. У планах музикантів запис ще кількох синглів, а згодом і повноцінний альбом.Подія:Тип заходу: концертМісце: Пивний клуб «Майдан»Початок: 21:30Що обіцяють: Гурт «Цвях» був заснований у 2014 році в місті Нововолинськ, що на Волині. Історія створення – дуже цікава. Одного разу соліст – Сергій «Сміт» Лонюк і басист Андрій «Сафрон» Софронюк зустрілись на одній з рок-тусовок міста, не довго роздумуючи вирішили створити гурт. «Сафрон» познайомив «Сміта» з трубачом – Андрієм «Кучею» Кучуком. Пізніше Андрій Кучук запросив до гурту гітариста Олександра Собчика, барабанщика Андрія Кудерського і тромбоніста Івана Раковця. Хлопці відразу взялись до напрацювання авторського матеріалу. Тексти їх пісень експресивні, вони заставляють слухача повірити в казку, дають слухачеві підґрунтя для роздумів про сенс буття і життєві цінності.Нововолинський гурт «Цвях» за допомоги своєї музики прагне нагадати українцям про їхнє походження, рідну домівку та стародавню культуру.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь» (Кораблик)Що обіцяють: Дискотівка, яка відрізнятиметься від решти універсальних дискотек (за часом та стилями) більшою кількістю рок-н-ролу та українських хітів різних років.Насолоджуйтесь!Вхід вільний.Фільм:Жанр: бойовик, комедія, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 19:30, 20:30, 22:30Про що фільм?Коли всі агенти секретної служби Її Величності раптово виходять з ладу, в гру вступає запасний варіант. Зразок англійського стилю і улюбленець фатальних красунь; король безвихідних ситуацій і хранитель аналогових традицій в цифровому світі, агент Джонні Інгліш - біль і гордість британської розвідки. Цьому хлопцю є що збовтувати, і він сколотить не по-дитячому.Фільм:Жанр: трилер, драма, кримінал, детективМісце: «Premier City»Початок: 15:00, 18:00, 21:40Про що фільм?Одна маленька послуга може кардинально змінити життя людей. Стефані - звичайна дівчина середніх років. Вона - блогерша і мама. І нещодавно жінка познайомилася з чарівною Емілі. Вони швидко здружилися, хоча життя Емілі оповите безліччю таємниць. Одного разу жінка попросила Стефані про одну маленьку, на перший погляд, послугу. Але після цього Емілі просто зникає. Стефані хоче зробити все можливе, щоб знайти подругу... Разом з Шоном, чоловіком зниклої, Стефані повинна докопатися до істини. Відтепер їх життя сповнені таємниць і зрад, любові і вірності, вбивств і помсти.Фільм:Жанр: комедіяМісце: «Premier City»Початок: 21:30Про що фільм?Молодий Жорік мріє підкорити столицю. Його ваблять дорогі крамниці, модні галереї та «європейські цінності», але поки що Жорік живе у світі пивних кіосків, дешевих атракціонів та засмічених під’їздів. Нашому герою здається, що дуже скоро він подолає невидиму межу між двома вимірами великого міста контрастів. Але як знайти «соціальний ліфт», якщо навіть ліфт у будинку ніяк не вдається полагодити?