Клуб у селі на Волині відремонтують за чверть мільйона гривень





У найбільш неналежному стані знаходився дах, через протікання якого почали руйнуватися внутрішні стіни та стеля, - повідомили у Любешівській селищній раді.



На проведення ремонтних робіт зазначеного об'єкта Любешівська селищна рада передбачила та виділила кошти у сумі 254 611 грн.



Наразі будівельники ПМП «Сатар» вже приступили до ремонту даху, також зроблять часткову заміну вікон.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заклад культури у селі Деревок потребував ремонту уже давно.У найбільш неналежному стані знаходився дах, через протікання якого почали руйнуватися внутрішні стіни та стеля, - повідомили у Любешівській селищній раді.На проведення ремонтних робіт зазначеного об'єкта Любешівська селищна рада передбачила та виділила кошти у сумі 254 611 грн.Наразі будівельники ПМП «Сатар» вже приступили до ремонту даху, також зроблять часткову заміну вікон.

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