Клуб у селі на Волині відремонтують за чверть мільйона гривень
Сьогодні, 18:30
Заклад культури у селі Деревок потребував ремонту уже давно.
У найбільш неналежному стані знаходився дах, через протікання якого почали руйнуватися внутрішні стіни та стеля, - повідомили у Любешівській селищній раді.
На проведення ремонтних робіт зазначеного об'єкта Любешівська селищна рада передбачила та виділила кошти у сумі 254 611 грн.
Наразі будівельники ПМП «Сатар» вже приступили до ремонту даху, також зроблять часткову заміну вікон.
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У найбільш неналежному стані знаходився дах, через протікання якого почали руйнуватися внутрішні стіни та стеля, - повідомили у Любешівській селищній раді.
На проведення ремонтних робіт зазначеного об'єкта Любешівська селищна рада передбачила та виділила кошти у сумі 254 611 грн.
Наразі будівельники ПМП «Сатар» вже приступили до ремонту даху, також зроблять часткову заміну вікон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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