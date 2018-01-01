вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Клуб у селі на Волині відремонтують за чверть мільйона гривень

Клуб у селі на Волині відремонтують за чверть мільйона гривень
Заклад культури у селі Деревок потребував ремонту уже давно.

У найбільш неналежному стані знаходився дах, через протікання якого почали руйнуватися внутрішні стіни та стеля, - повідомили у Любешівській селищній раді.

На проведення ремонтних робіт зазначеного об'єкта Любешівська селищна рада передбачила та виділила кошти у сумі 254 611 грн.

Наразі будівельники ПМП «Сатар» вже приступили до ремонту даху, також зроблять часткову заміну вікон.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, благоустрій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 вересня
Сьогодні, 19:00
Повідомили, чи повернеться Ring Coffee у Промінь*
Сьогодні, 18:47
Клуб у селі на Волині відремонтують за чверть мільйона гривень
Сьогодні, 18:30
У Шацьку завелися зграї собак: мешканців просять тримати своїх улюбленців на прив'язі
Сьогодні, 18:15
Вже за день у Луцьку - фестиваль пива і м’яса
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
«Спочатку кладуть асфальт, а потім труби міняють»: у Луцьку скаржаться на розриту вулицю. ФОТО «Спочатку кладуть асфальт, а потім труби міняють»: у Луцьку скаржаться на розриту вулицю. ФОТО
18 вересень, 11:11
У селі на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття У селі на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття
17 вересень, 18:15
«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО «Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО
07 вересень, 15:57
У Луцькій музичній школі №2 відремонтували перший поверх. ФОТО У Луцькій музичній школі №2 відремонтували перший поверх. ФОТО
06 вересень, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян закликають «вмикати мозок» і не палити траву
19 вересень, 22:08
 1
В Україні заборонили розчин для ін’єкцій
Сьогодні, 19:45
 0
Де у Луцьку вночі торгували алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 19:37
 0
У Ковелі змагатимуться веслувальники з Польщі, України та Білорусі
Сьогодні, 19:26
 0
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 19:11
 0
Медіа
відео
1/8