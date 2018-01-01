У Луцьку просять встановити відеокамери у всіх школах
Сьогодні, 17:32
У Луцьку просять встановити системи відеонагляду у школах.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Нагадаємо, що завдяки оперативному реагуванню вчителів та встановленим відеокамерам у 21-й гімназії вдалося виявити та зупинити зловмисницю, яка ще познімала із школярок інших шкіл міста золоті сережки.
"Тут навчаються діти наших бійців АТО. Де гарантія, що завтра диверсанти не прийдуть їм помститися? Негайно вивчити питання щодо забезпечення охорони в усіх закладах освіти! Такі питання слід вирішувати першочергово", - пише в петиції Глазунов Дмитро Борисович.
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1166
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Нагадаємо, що завдяки оперативному реагуванню вчителів та встановленим відеокамерам у 21-й гімназії вдалося виявити та зупинити зловмисницю, яка ще познімала із школярок інших шкіл міста золоті сережки.
"Тут навчаються діти наших бійців АТО. Де гарантія, що завтра диверсанти не прийдуть їм помститися? Негайно вивчити питання щодо забезпечення охорони в усіх закладах освіти! Такі питання слід вирішувати першочергово", - пише в петиції Глазунов Дмитро Борисович.
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1166
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Боратинська громада очолила рейтинг найбагатших ОТГ в Україні
Сьогодні, 17:42
У Луцьку просять встановити відеокамери у всіх школах
Сьогодні, 17:32