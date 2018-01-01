вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять встановити відеокамери у всіх школах

У Луцьку просять встановити відеокамери у всіх школах
У Луцьку просять встановити системи відеонагляду у школах.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

Нагадаємо, що завдяки оперативному реагуванню вчителів та встановленим відеокамерам у 21-й гімназії вдалося виявити та зупинити зловмисницю, яка ще познімала із школярок інших шкіл міста золоті сережки.

"Тут навчаються діти наших бійців АТО. Де гарантія, що завтра диверсанти не прийдуть їм помститися? Негайно вивчити питання щодо забезпечення охорони в усіх закладах освіти! Такі питання слід вирішувати першочергово", - пише в петиції Глазунов Дмитро Борисович.

Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1166

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відеокамери, школа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вчителі не винні, - комісія про смерть першокласниці на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 17:57
Боратинська громада очолила рейтинг найбагатших ОТГ в Україні
Сьогодні, 17:42
У Луцьку просять встановити відеокамери у всіх школах
Сьогодні, 17:32
Після встановлення теплових пунктів луцькі будинки зможуть економити
Сьогодні, 17:31
Необхідне для немовлят: у Луцьку вручили перші на Волині пакунки маляти. ФОТО
Сьогодні, 16:56
Схожі новини
Через пограбування учениць у луцьких школах хочуть встановити камери Через пограбування учениць у луцьких школах хочуть встановити камери
Сьогодні, 08:15
«Я не відчула, як вона знімає сережки», – луцька школярка про крадійку золота. ВІДЕО «Я не відчула, як вона знімає сережки», – луцька школярка про крадійку золота. ВІДЕО
19 вересень, 18:52
У сільській школі під Луцьком влаштували день смайлика. ФОТО У сільській школі під Луцьком влаштували день смайлика. ФОТО
19 вересень, 16:42
У Луцьку затримали жінку, яка крала у школярок сережки: подробиці. ВІДЕО У Луцьку затримали жінку, яка крала у школярок сережки: подробиці. ВІДЕО
19 вересень, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян закликають «вмикати мозок» і не палити траву
19 вересень, 22:08
 1
Вже за день у Луцьку - фестиваль пива і м’яса
Сьогодні, 18:00
 0
Вчителі не винні, - комісія про смерть першокласниці на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 17:57
 0
Боратинська громада очолила рейтинг найбагатших ОТГ в Україні
Сьогодні, 17:42
 0
У Луцьку просять встановити відеокамери у всіх школах
Сьогодні, 17:32
 0
Медіа
відео
1/8