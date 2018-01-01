У Луцьку просять встановити відеокамери у всіх школах





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



Нагадаємо, що завдяки оперативному реагуванню вчителів та встановленим відеокамерам у 21-й гімназії



"Тут навчаються діти наших бійців АТО. Де гарантія, що завтра диверсанти не прийдуть їм помститися? Негайно вивчити питання щодо забезпечення охорони в усіх закладах освіти! Такі питання слід вирішувати першочергово", - пише в петиції Глазунов Дмитро Борисович.



Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням:

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