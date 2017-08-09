Вже за день у Луцьку - фестиваль пива і м’яса
Сьогодні, 18:00
Уже цих вихідних лучани смакуватимуть хмільними напоями та куштуватимуть смачні страви.
22 і 23 вересня у замку Любарта відбудеться Фестиваль пива і м’яса, - повідомили організатори.
Щоб почастувати гостей фестивалю пивом, до Луцька з’їдуться 15 броварень з різних куточків України. Вони представлятимуть крафтові сорти пива власного виробництва. Окрім того, закуски та м’ясні страви представлять майже 20 рестораторів з різних міст. Вони тішитимуть не тільки смаками, але й незвичною подачею.
Окрім того, організатори подбали і про цікаве дозвілля. На відвідувачів чекають конкурси, розіграші, виступи гуртів та дискотека. Гості вправлятимуться у бір-понгу, пивній йозі, брейк-дансі. А музичний настрій їм даруватимуть відомі гірти - Epolets, OtVinta та інші.
Тож усіх поціновувачів хмільного напою та смачного дозвілля чекають 22 і 23 вересня у замку Любарта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
22 і 23 вересня у замку Любарта відбудеться Фестиваль пива і м’яса, - повідомили організатори.
Щоб почастувати гостей фестивалю пивом, до Луцька з’їдуться 15 броварень з різних куточків України. Вони представлятимуть крафтові сорти пива власного виробництва. Окрім того, закуски та м’ясні страви представлять майже 20 рестораторів з різних міст. Вони тішитимуть не тільки смаками, але й незвичною подачею.
Окрім того, організатори подбали і про цікаве дозвілля. На відвідувачів чекають конкурси, розіграші, виступи гуртів та дискотека. Гості вправлятимуться у бір-понгу, пивній йозі, брейк-дансі. А музичний настрій їм даруватимуть відомі гірти - Epolets, OtVinta та інші.
Тож усіх поціновувачів хмільного напою та смачного дозвілля чекають 22 і 23 вересня у замку Любарта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Шацьку завелися зграї собак: мешканців просять тримати своїх улюбленців на прив'язі
Сьогодні, 18:15
Вже за день у Луцьку - фестиваль пива і м’яса
Сьогодні, 18:00
Боратинська громада очолила рейтинг найбагатших ОТГ в Україні
Сьогодні, 17:42
У Луцьку просять встановити відеокамери у всіх школах
Сьогодні, 17:32