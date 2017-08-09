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Вже за день у Луцьку - фестиваль пива і м’яса

Уже цих вихідних лучани смакуватимуть хмільними напоями та куштуватимуть смачні страви.

22 і 23 вересня у замку Любарта відбудеться Фестиваль пива і м’яса, - повідомили організатори.

Щоб почастувати гостей фестивалю пивом, до Луцька з’їдуться 15 броварень з різних куточків України. Вони представлятимуть крафтові сорти пива власного виробництва. Окрім того, закуски та м’ясні страви представлять майже 20 рестораторів з різних міст. Вони тішитимуть не тільки смаками, але й незвичною подачею.

Вже за день у Луцьку - фестиваль пива і м’яса


Окрім того, організатори подбали і про цікаве дозвілля. На відвідувачів чекають конкурси, розіграші, виступи гуртів та дискотека. Гості вправлятимуться у бір-понгу, пивній йозі, брейк-дансі. А музичний настрій їм даруватимуть відомі гірти - Epolets, OtVinta та інші.

Вже за день у Луцьку - фестиваль пива і м’яса


Тож усіх поціновувачів хмільного напою та смачного дозвілля чекають 22 і 23 вересня у замку Любарта.

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Теги: фестиваль, пиво, фудфест, анонс
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