Повідомили, чи повернеться Ring Coffee у Промінь*

Кав’ярня Ring Coffee зі смачною кавою та авторськими десертами тепер працюватиме у Grand Central.Вже за кілька днів, з 24 вересня насолоджуватись ароматною кавою та смачними десертами від Ring Coffee можна буде на терасі 4-го поверху РЦ «Промінь».Кав’ярня працюватиме з 8:00 до 23:00. Зранку до 12:00, тут на вас чекатимуть апетитні сніданки та акційна кава до 11:00 всього лише за 14 грн.А вже ввечері з 20:00 – розпродаж десертів за мінус 30% від вартості.У Ring Coffee також можна спробувати авторські коктейлі, насолодитись не лише їжею та напоями, а й чудовим виглядом та атмосферою.РЦ «Промінь», 4 поверх.просп. Президента Грушевського, 2.