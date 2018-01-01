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Повідомили, чи повернеться Ring Coffee у Промінь*

Повідомили, чи повернеться Ring Coffee у Промінь*
Кав’ярня Ring Coffee зі смачною кавою та авторськими десертами тепер працюватиме у Grand Central.

Вже за кілька днів, з 24 вересня насолоджуватись ароматною кавою та смачними десертами від Ring Coffee можна буде на терасі 4-го поверху РЦ «Промінь».

Кав’ярня працюватиме з 8:00 до 23:00. Зранку до 12:00, тут на вас чекатимуть апетитні сніданки та акційна кава до 11:00 всього лише за 14 грн.

А вже ввечері з 20:00 – розпродаж десертів за мінус 30% від вартості.

У Ring Coffee також можна спробувати авторські коктейлі, насолодитись не лише їжею та напоями, а й чудовим виглядом та атмосферою.

РЦ «Промінь», 4 поверх.
просп. Президента Грушевського, 2.

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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