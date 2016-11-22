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Вчителі не винні, - комісія про смерть першокласниці на Волині. ВІДЕО

Вчителі не винні, - комісія про смерть першокласниці на Волині. ВІДЕО
У школі в селі П’ятидні на Волині, де під час уроку померла першокласниця, провели службове розслідування і з'ясували, що вчителі діяли згідно норм.

Про це йдеться у відео Суспільного Волині у Facebook.

"Опитано свідків, педагога, який проводив урок, при якій безпосередньо дитинка втратила свідомість, а також свідків рятувальних дій та смерті дитинки. Отримано пояснення від них, зібрано матеріали і встановлено, що не було допущено працівниками закладу порушень нормативно-правових актів з охорони праці та життєдіяльності", - розповіла заступник Устилузького міського голови Світлана Дубицька.

Нагадаємо, першокласниця школи у П'ятиднях померла 6 вересня. Згодом повідомили деталі трагедії та те, що дівчинка померла фактично у мами на очах, а додатково бригада швидкої дорогою на виклик потрапила в аварію. У поліції розповіли, що дівчинка померла через гостру серцеву недостатність. Поховали 6-річну Алінку 7 вересня у селі Хрипаличі.

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Теги: смерть, дитина, Волинь
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