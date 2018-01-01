В Україні заборонили розчин для ін’єкцій
Сьогодні, 19:45
Від середи, 19 вересня, в Україні встановили тимчасову заборону на препарат для інфузій (введення розчинів) "Натрію Хлорид".
Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише канал 24.
Мова йде про розчин "Натрію Хлорид" серії АА2618/1-1. Виробником ліків є ТОВ "Юрія-Фарм", Україна.
Заборону встановили через непередбачувані побічні реакції при застосуванні цієї серії.
"Натрій Хлорид" використовується для лікування зневоднення організму, а також як дезінтоксикаційний від блювоти, отруєння, холери.
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Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише канал 24.
Мова йде про розчин "Натрію Хлорид" серії АА2618/1-1. Виробником ліків є ТОВ "Юрія-Фарм", Україна.
Заборону встановили через непередбачувані побічні реакції при застосуванні цієї серії.
"Натрій Хлорид" використовується для лікування зневоднення організму, а також як дезінтоксикаційний від блювоти, отруєння, холери.
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