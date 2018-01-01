В Україні заборонили розчин для ін’єкцій





Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише



Мова йде про розчин "Натрію Хлорид" серії АА2618/1-1. Виробником ліків є ТОВ "Юрія-Фарм", Україна.



Заборону встановили через непередбачувані побічні реакції при застосуванні цієї серії.



"Натрій Хлорид" використовується для лікування зневоднення організму, а також як дезінтоксикаційний від блювоти, отруєння, холери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від середи, 19 вересня, в Україні встановили тимчасову заборону на препарат для інфузій (введення розчинів) "Натрію Хлорид".Про це повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише канал 24 Мова йде про розчин "Натрію Хлорид" серії АА2618/1-1. Виробником ліків є ТОВ "Юрія-Фарм", Україна.Заборону встановили через непередбачувані побічні реакції при застосуванні цієї серії."Натрій Хлорид" використовується для лікування зневоднення організму, а також як дезінтоксикаційний від блювоти, отруєння, холери.

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