На волинському ток-шоу говоритимуть про економічний розвиток області

У ток-шоу розбиратимуться, від чого залежить покращення благополуччя волинян."Як розвиватиметься область у найближчі роки? Що стане на заваді цьому, а які фактори сприятимуть? Які галузі повинні бути пріоритетними у перспективі розвитку області?Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятниці, 21 вересня, о 17:35 у прямому ефірі на телеканалі «Нова Волинь», а також у неділю, о 19:00", - повідомили автори проекту.Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку.