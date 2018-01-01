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На волинському ток-шоу говоритимуть про економічний розвиток області

На волинському ток-шоу говоритимуть про економічний розвиток області
У ток-шоу розбиратимуться, від чого залежить покращення благополуччя волинян.

"Як розвиватиметься область у найближчі роки? Що стане на заваді цьому, а які фактори сприятимуть? Які галузі повинні бути пріоритетними у перспективі розвитку області?

Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятниці, 21 вересня, о 17:35 у прямому ефірі на телеканалі «Нова Волинь», а також у неділю, о 19:00", - повідомили автори проекту.

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Теги: Протилежний погляд
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