На волинському ток-шоу говоритимуть про економічний розвиток області
Сьогодні, 20:00
У ток-шоу розбиратимуться, від чого залежить покращення благополуччя волинян.
"Як розвиватиметься область у найближчі роки? Що стане на заваді цьому, а які фактори сприятимуть? Які галузі повинні бути пріоритетними у перспективі розвитку області?
Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятниці, 21 вересня, о 17:35 у прямому ефірі на телеканалі «Нова Волинь», а також у неділю, о 19:00", - повідомили автори проекту.
Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку.
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"Як розвиватиметься область у найближчі роки? Що стане на заваді цьому, а які фактори сприятимуть? Які галузі повинні бути пріоритетними у перспективі розвитку області?
Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятниці, 21 вересня, о 17:35 у прямому ефірі на телеканалі «Нова Волинь», а також у неділю, о 19:00", - повідомили автори проекту.
Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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