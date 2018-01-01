Волинянин потрапить за ґрати через поцуплені 35 гривень





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, - пишуть



Під час судового засідання вдалося встановити, що 27 травня 2018 року раніше судимий чоловік у квартирі жертви вкрав зі столу на кухні 35 гривень, коли той був присутній. Власник квартири намагався затримати злочинця, схвативши його за руку, проте обвинувачений вирвався та штовхнув його, а після цього покинув квартиру.



Сам обвинувачений розповів суду, що він дійсно викрав кошти, однак господар квартири цього не бачив, і він не застосовував до нього насильства. Однак, допитавши потерпілого, який розповів подробиці злочину, суд прийшов до висновку, що показання обвинуваченого не відповідають дійсності, адже таким чином він хотів уникнути кримінальної відповідальності за більш тяжкий злочин.



Окрім того, його вина підтверджується й іншими доказами.



Зауважимо, що потерпілий просив у суду призначити злочинцю суворе покарання.



Отож, суд визнав злодія винним та призначив покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше судимий волинянин отримав 4,5 року позбавлення волі за те, що пограбував старшого чоловіка на 35 гривень у його власній квартирі.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, - пишуть Волинські новини Під час судового засідання вдалося встановити, що 27 травня 2018 року раніше судимий чоловік у квартирі жертви вкрав зі столу на кухні 35 гривень, коли той був присутній. Власник квартири намагався затримати злочинця, схвативши його за руку, проте обвинувачений вирвався та штовхнув його, а після цього покинув квартиру.Сам обвинувачений розповів суду, що він дійсно викрав кошти, однак господар квартири цього не бачив, і він не застосовував до нього насильства. Однак, допитавши потерпілого, який розповів подробиці злочину, суд прийшов до висновку, що показання обвинуваченого не відповідають дійсності, адже таким чином він хотів уникнути кримінальної відповідальності за більш тяжкий злочин.Окрім того, його вина підтверджується й іншими доказами.Зауважимо, що потерпілий просив у суду призначити злочинцю суворе покарання.Отож, суд визнав злодія винним та призначив покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

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