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Луцький волонтер пішки пройшов від Слов’янська до Канева. ВІДЕО

Луцький волонтер пішки пройшов від Слов’янська до Канева. ВІДЕО
Останні кілометри мандрівки до Канева нині долає волинський шевченкознавець та волонтер Руслан Теліпський.

Про це повідомляє Суспільне Волинь у Facebook.

Мандрівник розпочав ходу, яку назвав «Тарасів Дороговказ», у День Незалежності з прифронтового Слов’янська. Подолав майже 800 кілометрів, був у семи областях України.

Сьогодні зранку він зустрівся з мешканцями села Гельмязів Черкаської області.

Він розповів: присвятив ходу не лише «будителю нації», як називає Шевченка, а й тим захисникам, які нині відстоюють цілісність України. Каже: не дарма обрав для старту подорожі саме Слов’янськ, був там одразу після звільнення міста. Своєю мандрівкою прагне об’єднати різні регіони.

Цими вихідними Руслан повертається на Волинь. Каже, що готовий через 10 років повторити ходу, але вже південними областями України. Завтра мандрівник разом з однодумцями, які приїхали підтримати його з Волині, підніметься на Чернечу Гору.

Мандрівник розпочав ходу, яку назвав «Тарасів Дороговказ», у День Незалежності з прифронтового Слов’янська. Подолав майже 800 кілометрів, був у семи областях України. 21 вересня, у четвер він зустрівся з мешканцями села Гельмязів Черкаської області.

Він розповів: присвятив ходу не лише «будителю нації», як називає Шевченка, а й тим захисникам, які нині відстоюють цілісність України. Каже: не дарма обрав для старту подорожі саме Слов’янськ, був там одразу після звільнення міста. Своєю мандрівкою прагне об’єднати різні регіони.

Цими вихідними Руслан повертається на Волинь. Каже: готовий через 10 років повторити ходу, але вже південними областями України.

У п'ятницю мандрівник разом з однодумцями, які приїхали підтримати його з Волині, підніметься на Чернечу Гору.



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Теги: Руслан Теліпський, подорож
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