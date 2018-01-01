вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомий волинський бард виступив вперше після інсульту. ФОТО

Відомий волинський бард виступив вперше після інсульту. ФОТО
У Луцьку відбулася своєрідна презентація нової локації для проведення мистецьких імпрез – у внутрішньому дворику головпоштамту.

Захід відбувся 20 вересня.

Власне, луцький громадський діяч Віктор Грисюк презентував власну збірку поезії «100 метрів до сонця, 200 метрів до раю». На захід завітали чимало гостей, серед яких письменники, журналісти, художники, музиканти.

Цією презентацією лучан ознайомили із новою культурною локацією, де і в подальшому планують проводити мистецькі заходи. Тут також організували оригінальну фотозону із текстом поезії Віктора Грисюка на вінілових платівках.

Фото Олександри Власюк
Фото Олександри Власюк


Із музичним вітанням вперше після перенесеного інсульту виступив відомий бард із Володимира-Волинського Сергій Шишкін, зірвавши шалені оплески. «Мені тепер доводиться вчитися наново тому, що я вмів. Вчитися грати, вчитися співати», - зізнався Шишкін.

Фото Олександри Власюк
Фото Олександри Власюк


Чимало гостей декламували вірші Грисюка, які їм припали до душі.

Також гостей розважали ретро-джазом на вінілі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: презентація, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На вулиці в Луцьку декілька тижнів гниє труп собаки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:18
У Луцьку завтра офіційно зустрінуть військову авіацію із Севастополя
Сьогодні, 22:05
Відомий волинський бард виступив вперше після інсульту. ФОТО
Сьогодні, 21:50
Луцький волонтер пішки пройшов від Слов’янська до Канева. ВІДЕО
Сьогодні, 21:29
Волинянин потрапить за ґрати через поцуплені 35 гривень
Сьогодні, 21:11
Схожі новини
Лучанин представить ідею для проекту «Нові лідери» Лучанин представить ідею для проекту «Нові лідери»
16 травень, 21:14
У Луцьку презентують національну соцмережу У Луцьку презентують національну соцмережу
16 травень, 10:14
«Волинянин»: історія людської долі крізь призму історії «Волинянин»: історія людської долі крізь призму історії
19 квітень, 08:30
У книгозбірні в Луцьку презентували популярний роман У книгозбірні в Луцьку презентували популярний роман
26 березень, 22:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян закликають «вмикати мозок» і не палити траву
19 вересень, 22:08
 1
У селі під Луцьком оголосили війну підпільному бізнесу на смітті
Сьогодні, 23:02
 0
На вулиці в Луцьку декілька тижнів гниє труп собаки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:18
 0
У Луцьку завтра офіційно зустрінуть військову авіацію із Севастополя
Сьогодні, 22:05
 0
Відомий волинський бард виступив вперше після інсульту. ФОТО
Сьогодні, 21:50
 0
Медіа
відео
1/8