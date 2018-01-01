Відомий волинський бард виступив вперше після інсульту. ФОТО





Захід відбувся 20 вересня.



Власне, луцький громадський діяч Віктор Грисюк презентував власну збірку поезії «100 метрів до сонця, 200 метрів до раю». На захід завітали чимало гостей, серед яких письменники, журналісти, художники, музиканти.



Цією презентацією лучан ознайомили із новою культурною локацією, де і в подальшому планують проводити мистецькі заходи. Тут також організували оригінальну фотозону із текстом поезії Віктора Грисюка на вінілових платівках.



Фото Олександри Власюк



Із музичним вітанням вперше після Сергій Шишкін, зірвавши шалені оплески. «Мені тепер доводиться вчитися наново тому, що я вмів. Вчитися грати, вчитися співати», - зізнався Шишкін.



Фото Олександри Власюк



Чимало гостей декламували вірші Грисюка, які їм припали до душі.



Також гостей розважали ретро-джазом на вінілі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбулася своєрідна презентація нової локації для проведення мистецьких імпрез – у внутрішньому дворику головпоштамту.Захід відбувся 20 вересня.Власне, луцький громадський діячпрезентував власну збірку поезії «100 метрів до сонця, 200 метрів до раю». На захід завітали чимало гостей, серед яких письменники, журналісти, художники, музиканти.Цією презентацією лучан ознайомили із новою культурною локацією, де і в подальшому планують проводити мистецькі заходи. Тут також організували оригінальну фотозону із текстом поезії Віктора Грисюка на вінілових платівках.Із музичним вітанням вперше після перенесеного інсульту виступив відомий бард із Володимира-Волинського, зірвавши шалені оплески. «Мені тепер доводиться вчитися наново тому, що я вмів. Вчитися грати, вчитися співати», - зізнався Шишкін.Чимало гостей декламували вірші Грисюка, які їм припали до душі.Також гостей розважали ретро-джазом на вінілі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію