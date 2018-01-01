У Луцьку завтра офіційно зустрінуть військову авіацію із Севастополя





Про це повідомляє



Урочистості відбуватимуться у п’ятницю на Театральному майдані міста. Початок о 12:00. Одночасно відзначатимуть й чергову річницю створення бригади.



На заходи витратять із міського бюджету понад 30 тисяч гривень.



Також у Луцьку продовжується робота над розселенням військових та їх сімей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завтра, 21 вересня, урочисто зустрічатимуть 204 Севастопольську бригаду тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яку після анексії Криму перекинули у Миколаїв, а нині перевели на Волинь.Про це повідомляє Вісник і К Урочистості відбуватимуться у п’ятницю на Театральному майдані міста. Початок о 12:00. Одночасно відзначатимуть й чергову річницю створення бригади.На заходипонад 30 тисяч гривень.Також у Луцьку продовжується робота над розселенням військових та їх сімей.

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