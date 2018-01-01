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У Луцьку завтра офіційно зустрінуть військову авіацію із Севастополя

У Луцьку завтра офіційно зустрінуть військову авіацію із Севастополя
У Луцьку завтра, 21 вересня, урочисто зустрічатимуть 204 Севастопольську бригаду тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яку після анексії Криму перекинули у Миколаїв, а нині перевели на Волинь.

Про це повідомляє Вісник і К.

Урочистості відбуватимуться у п’ятницю на Театральному майдані міста. Початок о 12:00. Одночасно відзначатимуть й чергову річницю створення бригади.

На заходи витратять із міського бюджету понад 30 тисяч гривень.

Також у Луцьку продовжується робота над розселенням військових та їх сімей.

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Теги: авіація, Луцьк, зустріч, військовий
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