На вулиці в Луцьку декілька тижнів гниє труп собаки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:18
На вулиці Львівській у Луцьку уже кілька тижнів лежить мертвий собака. Тіло тварини - у вузькій щілині між деревом і кіоском. За цей час воно майже розклалось, а сморід від залишків розноситься вулицею.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу у Facebook.
Лучанин Максим каже, що неприємний запах чув вже днів зо п’ять. «Я думав, то може звідкись із каналізації», - зізнався він.
Місцеві кажуть, що зверталися на гарячу лінію міської ради, однак там їм зарадити не змогли – пес досі лежить на вулиці. Хоча у КП «Ласка» кажуть, що декілька разів виїжджали на місце, але дістати тіло пса не змогли, оскільки заважає дерево.
Працівники «Ласки» залили труп хлором, аби він не завдавав шкоди перехожим.
Одним із завдань цього КП є очистка вулиць від мертвих тварин. «Ласка» зберігає їх у морозильній камері, а потім відвозить на Костопільський ветсанзавод для утилізації.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу у Facebook.
Лучанин Максим каже, що неприємний запах чув вже днів зо п’ять. «Я думав, то може звідкись із каналізації», - зізнався він.
Місцеві кажуть, що зверталися на гарячу лінію міської ради, однак там їм зарадити не змогли – пес досі лежить на вулиці. Хоча у КП «Ласка» кажуть, що декілька разів виїжджали на місце, але дістати тіло пса не змогли, оскільки заважає дерево.
Працівники «Ласки» залили труп хлором, аби він не завдавав шкоди перехожим.
Одним із завдань цього КП є очистка вулиць від мертвих тварин. «Ласка» зберігає їх у морозильній камері, а потім відвозить на Костопільський ветсанзавод для утилізації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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