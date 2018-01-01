На вулиці в Луцьку декілька тижнів гниє труп собаки. ВІДЕО

На вулиці Львівській у Луцьку уже кілька тижнів лежить мертвий собака. Тіло тварини - у вузькій щілині між деревом і кіоском. За цей час воно майже розклалось, а сморід від залишків розноситься вулицею.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу у Facebook.Лучанинкаже, що неприємний запах чув вже днів зо п’ять. «Я думав, то може звідкись із каналізації», - зізнався він.Місцеві кажуть, що зверталися на гарячу лінію міської ради, однак там їм зарадити не змогли – пес досі лежить на вулиці. Хоча у КП «Ласка» кажуть, що декілька разів виїжджали на місце, але дістати тіло пса не змогли, оскільки заважає дерево.Працівники «Ласки» залили труп хлором, аби він не завдавав шкоди перехожим.Одним із завдань цього КП є очистка вулиць від мертвих тварин. «Ласка» зберігає їх у морозильній камері, а потім відвозить на Костопільський ветсанзавод для утилізації.