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На вулиці в Луцьку декілька тижнів гниє труп собаки. ВІДЕО

На вулиці в Луцьку декілька тижнів гниє труп собаки. ВІДЕО
На вулиці Львівській у Луцьку уже кілька тижнів лежить мертвий собака. Тіло тварини - у вузькій щілині між деревом і кіоском. За цей час воно майже розклалось, а сморід від залишків розноситься вулицею.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу у Facebook.

Лучанин Максим каже, що неприємний запах чув вже днів зо п’ять. «Я думав, то може звідкись із каналізації», - зізнався він.

Місцеві кажуть, що зверталися на гарячу лінію міської ради, однак там їм зарадити не змогли – пес досі лежить на вулиці. Хоча у КП «Ласка» кажуть, що декілька разів виїжджали на місце, але дістати тіло пса не змогли, оскільки заважає дерево.

Працівники «Ласки» залили труп хлором, аби він не завдавав шкоди перехожим.

Одним із завдань цього КП є очистка вулиць від мертвих тварин. «Ласка» зберігає їх у морозильній камері, а потім відвозить на Костопільський ветсанзавод для утилізації.



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Теги: інцидент, Луцьк
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