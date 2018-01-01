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За тонну алкофальсифікату волинянці «світить» штраф. ФОТО

За тонну алкофальсифікату волинянці «світить» штраф. ФОТО
Слідчі детективи поліції Волині оголосили про підозру 54-річній жительці Ковеля у незаконному зберіганні та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Про це повідомили у СК ГУНП в області.

У липні детективи правоохоронці під час проведення санкціонованих обшуків у гаражних приміщеннях ковельчанки виявили та вилучили тонну фальсифікованих алкогольних напоїв. Згідно з висновком експертизи, вилучена в правопорушниці речовина, не відповідає вимогам ДСТУ

Зловмисниці слідчі оголосили про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 17 до 34 тисяч гривень штрафу з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

Матеріали кримінального провадження будуть направлені до суду.

За тонну алкофальсифікату волинянці «світить» штраф. ФОТО
За тонну алкофальсифікату волинянці «світить» штраф. ФОТО

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Теги: алкоголь, Луцьк
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