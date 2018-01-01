За тонну алкофальсифікату волинянці «світить» штраф. ФОТО

Слідчі детективи поліції Волині оголосили про підозру 54-річній жительці Ковеля у незаконному зберіганні та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.Про це повідомили у СК ГУНП в області.У липні детективи правоохоронці під час проведення санкціонованих обшуків у гаражних приміщеннях ковельчанки виявили та вилучили тонну фальсифікованих алкогольних напоїв. Згідно з висновком експертизи, вилучена в правопорушниці речовина, не відповідає вимогам ДСТУЗловмисниці слідчі оголосили про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від 17 до 34 тисяч гривень штрафу з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.Матеріали кримінального провадження будуть направлені до суду.