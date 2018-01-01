21 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у голови правління Волинського обласного благодійного фонду "Волинська родина" імені Ігоря Єремеєва Всеволода Грабчева (на фото).
Рідні, близькі та колеги щиро вітають іменинника та зичать йому довгих літ життя, наснаги, натхнення, міцного здоров'я та благополуччя.
ВолиньPost приєднується до вітань та від усього колективу бажає терпіння, сімейного затишку та тепла.
День народження святкує гончар Сергій Столярук.
21 вересня день народження відзначає письменниця Наталія Конотопець. Прозаїк, член НСПУ народилася на Волині.
Вітаємо їх з цим святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
Сьогодні - Міжнародний день миру. Двадцять п’ять років тому Генеральна Асамблея проголосила цей день як день загального припинення вогню і відмови від насильства. З тих пір він і відзначається в Організації Об’єднаних Націй. Покликаний змусити людей не тільки задуматися про мир, але і зробити щось заради нього.
21 вересня 2000 року вийшов перший номер газети «Волинські губернські відомості».
21 вересня 2010 року у День Різдва Пресвятої Богородиці в Луцьку під керівництвом владики Михаїла урочисто закладено наріжний камінь мурованого храму Холмської Ікони Божої Матері з капсулою, наповненою землею Святої Холмської гори, на якій знаходився колись православний храм з іконою Холмської Богородиці, де був захоронений король Данило Галицький.
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Рідні, близькі та колеги щиро вітають іменинника та зичать йому довгих літ життя, наснаги, натхнення, міцного здоров'я та благополуччя.
ВолиньPost приєднується до вітань та від усього колективу бажає терпіння, сімейного затишку та тепла.
День народження святкує гончар Сергій Столярук.
21 вересня день народження відзначає письменниця Наталія Конотопець. Прозаїк, член НСПУ народилася на Волині.
Вітаємо їх з цим святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
Сьогодні - Міжнародний день миру. Двадцять п’ять років тому Генеральна Асамблея проголосила цей день як день загального припинення вогню і відмови від насильства. З тих пір він і відзначається в Організації Об’єднаних Націй. Покликаний змусити людей не тільки задуматися про мир, але і зробити щось заради нього.
21 вересня 2000 року вийшов перший номер газети «Волинські губернські відомості».
21 вересня 2010 року у День Різдва Пресвятої Богородиці в Луцьку під керівництвом владики Михаїла урочисто закладено наріжний камінь мурованого храму Холмської Ікони Божої Матері з капсулою, наповненою землею Святої Холмської гори, на якій знаходився колись православний храм з іконою Холмської Богородиці, де був захоронений король Данило Галицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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