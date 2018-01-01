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У селі під Луцьком оголосили війну підпільному бізнесу на смітті

У селі під Луцьком оголосили війну підпільному бізнесу на смітті
У Княгининівській об’єднаній територіальній громаді планують ліквідувати підпільний бізнес на брищенському сміттєзвалищі.

Про це у спільноті «Княгининівська громада» у соціальній мережі Facebook написала глава ОТГ Олена Твердохліб.

«Перекопуємо під'їзні шляхи до полігону з сторони с.Брище для того, щоб припинити підпільний бізнес на смітті,який тут вже існує роками. Декілька разів я зверталась до журналістів з проханням підняти цю тему. Вони знімали інтерв'ю,вирізали все, що їм не подобалось, і робили зовсім інший ролик,з темою протилежною пропонованій», - зазначила вона.

За словами Твердохліб, на звалищі процвітає бізнес, пов’язаний з підпільним сортуванням відходів.

«На фото ви бачите автомобіль,який забирає ПЕТ-пляшку в людей, які нелегально працюють на полігоні. Вона їздить сюди пару разів на день. Далі відвозить все, що зібралось на сміттєзвалищі в с.Княгининок на вул.Фальківську... за 10м від житлових будинків все це зберігається на складах, а пізніше пресується і відвозиться на переробку», - стверджує голова ОТГ.


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Теги: сміття, Волинь
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