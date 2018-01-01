У селі під Луцьком оголосили війну підпільному бізнесу на смітті
Сьогодні, 23:02
У Княгининівській об’єднаній територіальній громаді планують ліквідувати підпільний бізнес на брищенському сміттєзвалищі.
Про це у спільноті «Княгининівська громада» у соціальній мережі Facebook написала глава ОТГ Олена Твердохліб.
«Перекопуємо під'їзні шляхи до полігону з сторони с.Брище для того, щоб припинити підпільний бізнес на смітті,який тут вже існує роками. Декілька разів я зверталась до журналістів з проханням підняти цю тему. Вони знімали інтерв'ю,вирізали все, що їм не подобалось, і робили зовсім інший ролик,з темою протилежною пропонованій», - зазначила вона.
За словами Твердохліб, на звалищі процвітає бізнес, пов’язаний з підпільним сортуванням відходів.
«На фото ви бачите автомобіль,який забирає ПЕТ-пляшку в людей, які нелегально працюють на полігоні. Вона їздить сюди пару разів на день. Далі відвозить все, що зібралось на сміттєзвалищі в с.Княгининок на вул.Фальківську... за 10м від житлових будинків все це зберігається на складах, а пізніше пресується і відвозиться на переробку», - стверджує голова ОТГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у спільноті «Княгининівська громада» у соціальній мережі Facebook написала глава ОТГ Олена Твердохліб.
«Перекопуємо під'їзні шляхи до полігону з сторони с.Брище для того, щоб припинити підпільний бізнес на смітті,який тут вже існує роками. Декілька разів я зверталась до журналістів з проханням підняти цю тему. Вони знімали інтерв'ю,вирізали все, що їм не подобалось, і робили зовсім інший ролик,з темою протилежною пропонованій», - зазначила вона.
За словами Твердохліб, на звалищі процвітає бізнес, пов’язаний з підпільним сортуванням відходів.
«На фото ви бачите автомобіль,який забирає ПЕТ-пляшку в людей, які нелегально працюють на полігоні. Вона їздить сюди пару разів на день. Далі відвозить все, що зібралось на сміттєзвалищі в с.Княгининок на вул.Фальківську... за 10м від житлових будинків все це зберігається на складах, а пізніше пресується і відвозиться на переробку», - стверджує голова ОТГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі під Луцьком оголосили війну підпільному бізнесу на смітті
Сьогодні, 23:02
На вулиці в Луцьку декілька тижнів гниє труп собаки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:18
Відомий волинський бард виступив вперше після інсульту. ФОТО
Сьогодні, 21:50
Луцький волонтер пішки пройшов від Слов’янська до Канева. ВІДЕО
Сьогодні, 21:29