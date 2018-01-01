Медики кажуть, що авто збило волинянина на візку. Поліція спростовує





Про це пишуть Андрія Абрамова.



Аварія сталась у Ківерцях на вулиці Парковій поблизу стадіону.



Виклик надійшов до швидкої о 16.35. Повідомили про дорожньо-транспортну пригоду за участі іномарки та інваліда-колясочника. Оскільки районне відділення ЕМД знаходиться неподалік – бригада медиків за хвилину вже була на місці події.



Потерпілим у ДТП виявився 29-річний чоловік, який рухався на інвалідному візку узбіччям дороги, як раптом на нього налетіла іномарка, яка за словами очевидців рухалася дуже швидко. Від удару чоловік вилетів із візка і отримав травми середньої важкості.



Фельдшер швидкої на місці події надала потерпілому екстрену медичну допомогу. Для подальшого лікування його транспортували до Ківерцівської ЦРЛ.



Натомість, у прес-службі поліції Волині повідомили, що факту ДТП зафіксовано не було та заява від постраждалого не надходила. За даними поліції, чоловік сам упав із візка та травмувався.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ківерці на Волині автомобіль наїхав на чоловіка на інвалідному візку.Про це пишуть Волинські новини з посиланням на завідувача оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомогиАварія сталась у Ківерцях на вулиці Парковій поблизу стадіону.Виклик надійшов до швидкої о 16.35. Повідомили про дорожньо-транспортну пригоду за участі іномарки та інваліда-колясочника. Оскільки районне відділення ЕМД знаходиться неподалік – бригада медиків за хвилину вже була на місці події.Потерпілим у ДТП виявився 29-річний чоловік, який рухався на інвалідному візку узбіччям дороги, як раптом на нього налетіла іномарка, яка за словами очевидців рухалася дуже швидко. Від удару чоловік вилетів із візка і отримав травми середньої важкості.Фельдшер швидкої на місці події надала потерпілому екстрену медичну допомогу. Для подальшого лікування його транспортували до Ківерцівської ЦРЛ.Натомість, у прес-службі поліції Волині повідомили, що факту ДТП зафіксовано не було та заява від постраждалого не надходила. За даними поліції, чоловік сам упав із візка та травмувався.

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