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Медики кажуть, що авто збило волинянина на візку. Поліція спростовує

Медики кажуть, що авто збило волинянина на візку. Поліція спростовує
У місті Ківерці на Волині автомобіль наїхав на чоловіка на інвалідному візку.

Про це пишуть Волинські новини з посиланням на завідувача оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрія Абрамова.

Аварія сталась у Ківерцях на вулиці Парковій поблизу стадіону.

Виклик надійшов до швидкої о 16.35. Повідомили про дорожньо-транспортну пригоду за участі іномарки та інваліда-колясочника. Оскільки районне відділення ЕМД знаходиться неподалік – бригада медиків за хвилину вже була на місці події.

Потерпілим у ДТП виявився 29-річний чоловік, який рухався на інвалідному візку узбіччям дороги, як раптом на нього налетіла іномарка, яка за словами очевидців рухалася дуже швидко. Від удару чоловік вилетів із візка і отримав травми середньої важкості.

Фельдшер швидкої на місці події надала потерпілому екстрену медичну допомогу. Для подальшого лікування його транспортували до Ківерцівської ЦРЛ.

Натомість, у прес-службі поліції Волині повідомили, що факту ДТП зафіксовано не було та заява від постраждалого не надходила. За даними поліції, чоловік сам упав із візка та травмувався.

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Теги: ДТП, Волинь
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