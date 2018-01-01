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У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО

У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку стартував Чемпіонат України зі спортивного орієнтування. Близько чотирьох сотень учасників з різних куточків держави виборюватимуть звання кращих у спринтерських дистанціях.

Про це повідомляє Конкурент.

Змагання триватимуть до кінця тижня. Спортсмени поділені на різні вікові групи, починаючи від 12 років та понад 75 років. Найстарший учасник вже перетнув межу 80-річчя. Олексій Рогозян із Донецької області займатися орієнтуванням почав два роки тому, нині йому – 83. Однак він не перший рік у спорті, зокрема, легкій атлетиці та гирьовому спорті. Вважає, що біг та фізична активність лише покращують якість та тривалість життя.

Загалом, кажуть організатори змагань, спортивне орієнтування дуже демократичний вид спорту. Адже тут можна почати з раннього дитинства та виступати до глибокої старості. За правилами учасники повинні пробігти дистанцію, відмічаюсь на контрольних пунктах. Ці точки показані на карті, яку отримує на старті спортсмен. Тому спортивне орієнтування – це не лише змагання для визначення рівня фізичної активності, а й кмітливості.

Зокрема 20 вересня учасники орієнтувалися на території Старого міста, а 21 вересня змагання продовжаться у найдовшому будинку в світі. В останній, заключний день чемпіонату, учасники змагатимуться в естафеті. Старт і фініш будуть на Театральному майдані. Тож лучан запрошують підтримати учасників.

У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат України зі спортивного орієнтування. ФОТО


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Теги: змагання, Луцьк
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