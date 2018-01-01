У керівництві прокуратури Волині – зміни

Володимира Хвищука.



Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури у категорії «Призначення».



Раніше Володимир Хвищук очолював відділ процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області.



За даними інтернет-видання Ольги Хвищук з 2004 року у Луцьку є квартира площею 80,1 м. кв.



У Заборолі прокурор будує житловий будинок та альтанку.



Із 2017 року користується авто «Honda CR-V» 2012 року випуску, яке належить Володимиру Жданюку.



У 2017 році прокурор отримав 375,020 тисячі гривень зарплати та 69 гривень процентів від «Приватбанку». Дружина у ПАТ «Волинська Фондова Компанія» отримала 28,977 тисячі гривень зарплати.



Готівкою прокурор має 6 тисяч доларів США.

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