У керівництві прокуратури Волині – зміни
Сьогодні, 00:01
Новим заступником прокурора Волинської області 20 вересня призначили Володимира Хвищука.
Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури у категорії «Призначення».
Раніше Володимир Хвищук очолював відділ процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області.
За даними інтернет-видання Волинь Online, Хвищук є зятем депутата облради, екс-першого заступника Луцького міського голови Святослава Кравчука. В е-декларації за минулий рік прокурор вказав, що із 2009 року має земельну ділянку площею 20,59 сотки у селі Забороль Луцького району, гараж 18 м. кв. у Луцьку, у дружини Ольги Хвищук з 2004 року у Луцьку є квартира площею 80,1 м. кв.
У Заборолі прокурор будує житловий будинок та альтанку.
Із 2017 року користується авто «Honda CR-V» 2012 року випуску, яке належить Володимиру Жданюку.
У 2017 році прокурор отримав 375,020 тисячі гривень зарплати та 69 гривень процентів від «Приватбанку». Дружина у ПАТ «Волинська Фондова Компанія» отримала 28,977 тисячі гривень зарплати.
Готівкою прокурор має 6 тисяч доларів США.
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Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури у категорії «Призначення».
Раніше Володимир Хвищук очолював відділ процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області.
За даними інтернет-видання Волинь Online, Хвищук є зятем депутата облради, екс-першого заступника Луцького міського голови Святослава Кравчука. В е-декларації за минулий рік прокурор вказав, що із 2009 року має земельну ділянку площею 20,59 сотки у селі Забороль Луцького району, гараж 18 м. кв. у Луцьку, у дружини Ольги Хвищук з 2004 року у Луцьку є квартира площею 80,1 м. кв.
У Заборолі прокурор будує житловий будинок та альтанку.
Із 2017 року користується авто «Honda CR-V» 2012 року випуску, яке належить Володимиру Жданюку.
У 2017 році прокурор отримав 375,020 тисячі гривень зарплати та 69 гривень процентів від «Приватбанку». Дружина у ПАТ «Волинська Фондова Компанія» отримала 28,977 тисячі гривень зарплати.
Готівкою прокурор має 6 тисяч доларів США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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