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У керівництві прокуратури Волині – зміни

У керівництві прокуратури Волині – зміни
Новим заступником прокурора Волинської області 20 вересня призначили Володимира Хвищука.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури у категорії «Призначення».

Раніше Володимир Хвищук очолював відділ процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області.

За даними інтернет-видання Волинь Online, Хвищук є зятем депутата облради, екс-першого заступника Луцького міського голови Святослава Кравчука. В е-декларації за минулий рік прокурор вказав, що із 2009 року має земельну ділянку площею 20,59 сотки у селі Забороль Луцького району, гараж 18 м. кв. у Луцьку, у дружини Ольги Хвищук з 2004 року у Луцьку є квартира площею 80,1 м. кв.

У Заборолі прокурор будує житловий будинок та альтанку.

Із 2017 року користується авто «Honda CR-V» 2012 року випуску, яке належить Володимиру Жданюку.

У 2017 році прокурор отримав 375,020 тисячі гривень зарплати та 69 гривень процентів від «Приватбанку». Дружина у ПАТ «Волинська Фондова Компанія» отримала 28,977 тисячі гривень зарплати.

Готівкою прокурор має 6 тисяч доларів США.

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Теги: прокуратура, Волинь
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