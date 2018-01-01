Вандали заплатили за зруйновану братську могилу на Волині





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - повідомляє інтернет-видання



Так, 23 червня 2017 року, близько 23.00 на території Братської могили у Торчині двоє чоловіків демонтували 13 надгробних плит. Пізніше плити продали на металобрухт.



Таким чином вандали завдали Торчинській селищній раді збитків обсягом 19 тисяч гривень.



Обвинувачені повністю визнали свою вину, зазначаючи, що матеріальні збитки вони відшкодували.



Суд визнав чоловіків винними та призначив покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі. Втім на підставі ст. 75,76 КК України зловмисників було звільнено від призначеного покарання, якщо протягом 3 років вони не вчинять нового злочину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Торчині двоє чоловіків зруйнували 13 надгробних плит Братської могили та продали їх на металобрухт.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - повідомляє інтернет-видання Волинь24 Так, 23 червня 2017 року, близько 23.00 на території Братської могили у Торчині двоє чоловіків демонтували 13 надгробних плит. Пізніше плити продали на металобрухт.Таким чином вандали завдали Торчинській селищній раді збитків обсягом 19 тисяч гривень.Обвинувачені повністю визнали свою вину, зазначаючи, що матеріальні збитки вони відшкодували.Суд визнав чоловіків винними та призначив покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі. Втім на підставі ст. 75,76 КК України зловмисників було звільнено від призначеного покарання, якщо протягом 3 років вони не вчинять нового злочину.

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