Сім волинських сіл відрізані від цивілізації





Про це пише



Голова Старолішнянської сільради Назар Максимів каже, що маршрутка перестала ходити в село ще перед тим, як він став очільником громади, якою керує 3 роки. Перевізники говорять про розбиті дороги як основну причину небажання їздити у цей населений пункт.



«Але бувають різні ситуації, коли їздить один перевізник, тут «вклинився» інший, і в результаті обидва відмовилися. Якби пустити маршрутку, яка проїжджала б через Нову Лішню – Стару Лішню хоча 2-3 рази в день, то підприємець мав би нормальний прибуток», – зазначив сільський голова.



В Іваничівській РДА повідомляють, що в районі не мають транспортного зв’язку такі населені пункти: Луковичі, Бужковичі, Орищі, Лугове, Стара Лішня, Грибовиця, Самоволя. Загалом через автостанцію в райцентрі за день курсуть 51 маршруток, які обслуговують 9 перевізників.



У Луковичі маршрутки не їхдять з 25 жовтня 2017 року. Хоч перевізники робили спроби прямувати у це село, ніхто не наважився взяти собі такий маршрут.



«Так, були підприємці, які пробували їздити. Тимчасово їздив Логін – виїхав 1 день і відмовився. Сказав, що його дорога не влаштовує. Буде конкурс, тоді будемо більш поінформовані про перевізників. Звісно, причин для відмов є багато: подорожчало пальне, дороги розбиті, автобуси теж не є нові, підприємці часто жаліються, що не вистачає шоферів», – каже голова села Луковичі Михайло Бойчук.



Вже 1 жовтня в ОДА відбудеться засідання конкурсного комітету з перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, який проводитиме департамент інфраструктури та туризму. З Іваничівського району на конкурс виставили 6 маршрутів: Нововолинськ – Стара Лішня; Нововолинськ – Кречів, Кречів – Іваничі; Нововолинськ – Грибовиця; Нововолинськ – Іваничі; Нововолинськ – Іваничі, Іваничі – Павлівка; Орищі – Іваничі, Іваничі-Луцьк, (через Орищі-Володимир-Волинський).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничівському районі Волині сім сіл не забезпечені транспортним зв’язком.Про це пише Буг Голова Старолішнянської сільрадикаже, що маршрутка перестала ходити в село ще перед тим, як він став очільником громади, якою керує 3 роки. Перевізники говорять про розбиті дороги як основну причину небажання їздити у цей населений пункт.«Але бувають різні ситуації, коли їздить один перевізник, тут «вклинився» інший, і в результаті обидва відмовилися. Якби пустити маршрутку, яка проїжджала б через Нову Лішню – Стару Лішню хоча 2-3 рази в день, то підприємець мав би нормальний прибуток», – зазначив сільський голова.В Іваничівській РДА повідомляють, що в районі не мають транспортного зв’язку такі населені пункти: Луковичі, Бужковичі, Орищі, Лугове, Стара Лішня, Грибовиця, Самоволя. Загалом через автостанцію в райцентрі за день курсуть 51 маршруток, які обслуговують 9 перевізників.У Луковичі маршрутки не їхдять з 25 жовтня 2017 року. Хоч перевізники робили спроби прямувати у це село, ніхто не наважився взяти собі такий маршрут.«Так, були підприємці, які пробували їздити. Тимчасово їздив Логін – виїхав 1 день і відмовився. Сказав, що його дорога не влаштовує. Буде конкурс, тоді будемо більш поінформовані про перевізників. Звісно, причин для відмов є багато: подорожчало пальне, дороги розбиті, автобуси теж не є нові, підприємці часто жаліються, що не вистачає шоферів», – каже голова села ЛуковичіВже 1 жовтня в ОДА відбудеться засідання конкурсного комітету з перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, який проводитиме департамент інфраструктури та туризму. З Іваничівського району на конкурс виставили 6 маршрутів: Нововолинськ – Стара Лішня; Нововолинськ – Кречів, Кречів – Іваничі; Нововолинськ – Грибовиця; Нововолинськ – Іваничі; Нововолинськ – Іваничі, Іваничі – Павлівка; Орищі – Іваничі, Іваничі-Луцьк, (через Орищі-Володимир-Волинський).

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