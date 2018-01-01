В обленерго пояснили, чому луцька бабуся півроку жила без світла

піврічного життя при свічках» луцької пенсіонерки був не електролічильник, а несправна розетка в квартирі, через яку замикало мережу і періодично «горів» запобіжник.



Про це заявили у прес-центрі ПрАТ «Волиньобленерго», - передає інтернет-видання



Виявилося, що бабусю попросту обманювали запрошені «електрики», видурюючи після кожного так званого «ремонту» чергову плату за «виконану роботу»… Старенькій не допомогли порадою ні родичі, ні сусіди… Не зверталася вона і до голови ОСББ, а таке звернення стало б найпростішим розв’язком її проблеми.



Після того як бабуся у розпачі написала заяву у Центр обслуговування клієнтів ПрАТ «Волиньобленерго», її проблему нарешті вдалося залагодити.



Тож ПрАТ «Волиньобленерго» рекомендує споживачам при виникненні проблем із квартирною проводкою багатоквартирних будинків відразу звертатися до голови ОСББ чи ЖКП. Наголосимо, працівники «Волиньобленерго» не мають права виконувати жодні роботи у квартирах, адже товариство експлуатує мережу лише до загальної щитової багатоквартирного будинку».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Причиною «луцької пенсіонерки був не електролічильник, а несправна розетка в квартирі, через яку замикало мережу і періодично «горів» запобіжник.Про це заявили у прес-центрі ПрАТ «Волиньобленерго», - передає інтернет-видання Волинь24 Виявилося, що бабусю попросту обманювали запрошені «електрики», видурюючи після кожного так званого «ремонту» чергову плату за «виконану роботу»… Старенькій не допомогли порадою ні родичі, ні сусіди… Не зверталася вона і до голови ОСББ, а таке звернення стало б найпростішим розв’язком її проблеми.Після того як бабуся у розпачі написала заяву у Центр обслуговування клієнтів ПрАТ «Волиньобленерго», її проблему нарешті вдалося залагодити.Тож ПрАТ «Волиньобленерго» рекомендує споживачам при виникненні проблем із квартирною проводкою багатоквартирних будинків відразу звертатися до голови ОСББ чи ЖКП. Наголосимо, працівники «Волиньобленерго» не мають права виконувати жодні роботи у квартирах, адже товариство експлуатує мережу лише до загальної щитової багатоквартирного будинку».

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