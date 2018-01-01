«Розвели чагарники», - муніципали про мешканців вулиці в Луцьку

Луцькі муніципали продовжують наводити лад на вулицях міста та проводять роботи з демонтажу парканів та огорож.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Зокрема вчора, 20 вересня, муніципали працювали на території загального користування на вулиці Євгена Коновальця, 12, де громадяни незаконно встановили саморобні дерев’яні паркани, хоча парканами ці огорожі важко назвати.Під вікнами будинків люди облаштували огорожі з старих штахет, розвели чагарники та багато років не займались окультуренням території.Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради демонтажні роботи проводили на підставі рішення Луцької міської ради.