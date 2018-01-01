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У Харкові затримали збоченця, що розбещував дітей

У Харкові затримали збоченця, що розбещував дітей
У Харкові правоохоронці затримали 29-річного місцевого мешканця, який підозрюється у двох фактах домагань до неповнолітніх.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області, до правоохоронців з відповідними заявами звернулися батьки двох неповнолітніх дівчинок, - повідомляє Уніан.

Вони повідомили, що невідомий намагався розбестити їх доньок. В обох випадках прикмети чоловіка і способи скоєння злочинів співпадали.

Впродовж кількох днів працівники сектору кримінальної поліції встановили особу підозрюваного та його місцезнаходження.

Поліцейські затримали чоловіка та доставили до відділу поліції для проведення слідчих дій. Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Злочинцю погрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Теги: зґвалтування, поліція, кримінал
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