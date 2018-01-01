вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 21 вересня

Курс валют у Луцьку на 21 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.821, а продаж - 28.161.

Євро при купівлі становить - 32.453, при продажу - 33.079.

Курс російського рубля: купівля - 0.373, продаж - 0.432.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.130, продаж - 7.718.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Харкові затримали збоченця, що розбещував дітей
Сьогодні, 09:05
Влупила палкою між очі і дала копняка: волинянина віддубасила односельчанка
Сьогодні, 09:03
Курс валют у Луцьку на 21 вересня
Сьогодні, 09:00
Прикордонники Польщі планують влаштувати масштабний страйк
Сьогодні, 08:46
Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити у цей день
Сьогодні, 08:30
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 20 вересня Курс валют у Луцьку на 20 вересня
20 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 19 вересня Курс валют у Луцьку на 19 вересня
19 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 18 вересня Курс валют у Луцьку на 18 вересня
18 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 17 вересня Курс валют у Луцьку на 17 вересня
17 вересень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині у школі потруїлись діти
Сьогодні, 09:50
 0
«Феєричні автоандони» заблокували тротуар у центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 09:38
 0
Скандалили з муніципалами: як у Луцьку карають паліїв сміття
Сьогодні, 09:33
 0
На Волині чоловік посеред ночі заліз до хати і пограбував бабусю
Сьогодні, 09:33
 0
В Україні збільшать штрафи за порушення правил дорожнього руху
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8