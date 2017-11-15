Прикордонники Польщі планують влаштувати масштабний страйк
Сьогодні, 08:46
Працівники Прикордонної служби Польщі планують почати так званий «італійський» страйк, якщо уряд не виконає їхніх умов.
Про це пише Громадське з посиланням на польське видання Gazeta Wyborcza.
Зазначається, що польські прикордонники невдоволені, зокрема, розміром зарплатні.
«Рух на польсько-українському кордоні зростає нечуваними темпами. З січня по серпень поточного року його перетнуло майже 14,5 мільйонів осіб. Уже сьогодні ситуація на польсько-українському кордоні погана, натомість справжня катастрофа щойно попереду», — пише видання.
Крім того, до протесту готуються силові та воєнізовані служби по всій Польщі. Зазначається, що план протестів уже розроблений.
Зокрема, у жовтні у Варшаві відбудеться всепольська демонстрація силовиків, а якщо уряд не поступиться — черговим етапом буде «італійський» страйк.
Неофіційно прикордонники зазначають, що коли дійде до італійського страйку, «польсько-український кордон, фактично, буде паралізований».
«Італійський страйк» полягає у неповному або частковому виконанні своїх обов'язків з боку працівників.
Нагадаємо, на початку вересня у польські митники організували так званий «тихий страйк»: тоді українців попереджали про труднощі з перетином кордону.
Тоді страйк організували профспілки працівників підпорядкованих МВС країни структур. Вони вимагають підвищення заробітної плати і її індексації.
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Про це пише Громадське з посиланням на польське видання Gazeta Wyborcza.
Зазначається, що польські прикордонники невдоволені, зокрема, розміром зарплатні.
«Рух на польсько-українському кордоні зростає нечуваними темпами. З січня по серпень поточного року його перетнуло майже 14,5 мільйонів осіб. Уже сьогодні ситуація на польсько-українському кордоні погана, натомість справжня катастрофа щойно попереду», — пише видання.
Крім того, до протесту готуються силові та воєнізовані служби по всій Польщі. Зазначається, що план протестів уже розроблений.
Зокрема, у жовтні у Варшаві відбудеться всепольська демонстрація силовиків, а якщо уряд не поступиться — черговим етапом буде «італійський» страйк.
Неофіційно прикордонники зазначають, що коли дійде до італійського страйку, «польсько-український кордон, фактично, буде паралізований».
«Італійський страйк» полягає у неповному або частковому виконанні своїх обов'язків з боку працівників.
Нагадаємо, на початку вересня у польські митники організували так званий «тихий страйк»: тоді українців попереджали про труднощі з перетином кордону.
Тоді страйк організували профспілки працівників підпорядкованих МВС країни структур. Вони вимагають підвищення заробітної плати і її індексації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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