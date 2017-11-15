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Прикордонники Польщі планують влаштувати масштабний страйк

Прикордонники Польщі планують влаштувати масштабний страйк
Працівники Прикордонної служби Польщі планують почати так званий «італійський» страйк, якщо уряд не виконає їхніх умов.

Про це пише Громадське з посиланням на польське видання Gazeta Wyborcza.

Зазначається, що польські прикордонники невдоволені, зокрема, розміром зарплатні.

«Рух на польсько-українському кордоні зростає нечуваними темпами. З січня по серпень поточного року його перетнуло майже 14,5 мільйонів осіб. Уже сьогодні ситуація на польсько-українському кордоні погана, натомість справжня катастрофа щойно попереду», — пише видання.

Крім того, до протесту готуються силові та воєнізовані служби по всій Польщі. Зазначається, що план протестів уже розроблений.

Зокрема, у жовтні у Варшаві відбудеться всепольська демонстрація силовиків, а якщо уряд не поступиться — черговим етапом буде «італійський» страйк.

Неофіційно прикордонники зазначають, що коли дійде до італійського страйку, «польсько-український кордон, фактично, буде паралізований».

«Італійський страйк» полягає у неповному або частковому виконанні своїх обов'язків з боку працівників.

Нагадаємо, на початку вересня у польські митники організували так званий «тихий страйк»: тоді українців попереджали про труднощі з перетином кордону.

Тоді страйк організували профспілки працівників підпорядкованих МВС країни структур. Вони вимагають підвищення заробітної плати і її індексації.

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Теги: кордон, Польща, страйк
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