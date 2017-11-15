Прикордонники Польщі планують влаштувати масштабний страйк





Про це пише



Зазначається, що польські прикордонники невдоволені, зокрема, розміром зарплатні.



«Рух на польсько-українському кордоні зростає нечуваними темпами. З січня по серпень поточного року його перетнуло майже 14,5 мільйонів осіб. Уже сьогодні ситуація на польсько-українському кордоні погана, натомість справжня катастрофа щойно попереду», — пише видання.



Крім того, до протесту готуються силові та воєнізовані служби по всій Польщі. Зазначається, що план протестів уже розроблений.



Зокрема, у жовтні у Варшаві відбудеться всепольська демонстрація силовиків, а якщо уряд не поступиться — черговим етапом буде «італійський» страйк.



Неофіційно прикордонники зазначають, що коли дійде до італійського страйку, «польсько-український кордон, фактично, буде паралізований».



«Італійський страйк» полягає у неповному або частковому виконанні своїх обов'язків з боку працівників.



Нагадаємо, на початку вересня у польські митники організували так званий «тихий страйк»: тоді українців попереджали про труднощі з перетином кордону.



Тоді страйк організували профспілки працівників підпорядкованих МВС країни структур. Вони вимагають підвищення заробітної плати і її індексації.

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