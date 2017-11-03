В Україні збільшать штрафи за порушення правил дорожнього руху





Головним чином він вдарить по порушниках правил паркування, нетверезим водіям і тим, хто зазвичай перевищує швидкість, - пише



Про це йдеться в Законі № 5364 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування в сфері паркування транспортних засобів», який Президент України Петро Порошенко підписав ще 28 березня 2018 року. Через 180 днів з цієї дати, а саме з 27 вересня документ повинен кардинально змінити ставлення українців до керування транспортними засобами, – інформують Економічні Новини.



Закон передбачає появу трьох режимів залучення водія до відповідальності за вчинене порушення правил дорожнього руху:



По-перше, залучення до відповідальності може відбуватися так, як зараз: за допомогою спілкування між правоохоронцем і порушником, аналізу документів і написання протоколу.



По-друге, в Україні нарешті з’явиться автофіксація правопорушень. Дані з відеокамер будуть надходити безпосередньо до поліцейської дільниці.



По-третє, поліцейські і інспектори з паркування отримали право в ручному режимі фіксувати факт правопорушення за допомогою відеокамер, які здійснюють запис місця, часу і дати ДТП або правил паркування.



Закон також передбачає значне підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Так, за перевищення швидкісного режиму на 50 км / год і більше водієві доведеться викласти 3 400 гривень. Раніше за таке перевищення автомобілісту загрожувало лише 510 гривень штрафу.



У разі якщо автомобіліст спровокував дорожньо-транспортну пригоду і покинув місце інциденту, йому загрожує штраф в діапазоні 2 550 – 3 400 гривень. Крім цього, зникли злочинця чекає конфіскація прав на півроку.



За керування транспортним засобом без прав розмір покарання збільшили в 20 разів! Тепер, якщо за кермо сяде людина, що не має прав, доведеться викласти чималу суму – 20 400 гривень. За повторне порушення цього пункту протягом 12 місяців потрібно буде сплатити додатково ще 40 800 гривень.



Нововведення торкнуться також оплати паркувального місця. За спроби безкоштовно постояти на майданчику для платного паркування доведеться тепер сплатити не менше сотні гривень. Неправильне розташування транспортного засобу під час паркування спричинить ще більші штрафи. Порушення буде каратися сумою від 255 до 1700 гривень. Однак на місці сплатити за це правопорушення водій не зможе. Дане адміністративне порушення необхідно буде погасити в відділенні банку по квитанції або СМС-сповіщенню.



Відповідно до закону, порушенням є факт простою автомобіля на платному майданчику протягом 10 хвилин і більше без попередньої оплати за послуги. Така безкоштовна стоянка буде каратися в 20-кратному розмірі вартості однієї години тієї чи іншої парковки.



Якщо ж власник автомобіля вирішить припаркувати свою машину в місці, призначеному для людей з інвалідністю, йому потрібно бути готовим заплатити суму,що в 30 разів перевищує вартість однієї години паркування. Наприклад, якщо в центрі Києва паркування на майданчику коштує 10 грн / год, то за безкоштовну стоянку машини доведеться заплатити 200 грн, а за стоянку на місці, призначеному для інвалідів, – 300 грн. Нагадаємо, що вартість паркування в столиці залежить від зон: найдорожчою вважається перша зона (центральні вулиці), а найдешевшою – третя зона, де вартість дорівнює 5 грн / год.



Вищеназвані штрафи за паркування – не найбільше покарання згідно з новим законом. Власникам автомобілів може загрожувати навіть евакуація транспортного засобу на штрафмайданчик без їх згоди. Однак таке покарання буде застосовуватися лише при злісному порушенні ПДР.



У Верховній Раді також зареєстрований законопроект № 8492, який передбачає боротьбу з ДТП та зменшення кількості смертельних аварій. Додамо, на українських дорогах щорічно вмирає близько 3,5 тис. людей, а травми різного ступінь отримують ще більше – 35 тисяч. Це означає, що за 24 години в нашій країні в ДТП гине 9 українців. Таким чином, ми стали одними з лідерів за смертністю в дорожніх аваріях в Європі.



Всесвітня організація охорони здоров’я називає головним фактором ризику на дорогах – ігнорування безпеки. Українські водії забувають про ремені безпеки, а мотоциклісти часто їздять без мотошоломів. На думку ВООЗ, це чи не головна причина всіх наших ДТП.



Незважаючи на важливість безпеки, штрафи за недотримання правил дорожнього руху залишаються нікчемно малими. Зараз за проїзд без ременя безпеки або без мотоциклетного шолома вас можуть покарати лише на 51 гривню. Автори законопроекту впевнені, що українці не проти збільшити такі ганебно малі покарання. Оптимальною сумою штрафу за проїзд без ременя безпеки вважають 850 гривень. Згідно з дослідженням компанії «Ipsos», 66% українців не проти, щоб за ігнорування ременів безпеки водіїв карали жорсткіше. Всеукраїнське опитування було проведено в ході проекту, присвяченого підвищенню безпеки на українських дорогах ще в 2016 році.



Проект закону № 8492 парламент ще не прийняв, однак він був проаналізований Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Експерти впевнені, що незабаром буде узаконений і він.



Проблема невикористання ременів безпеки в нашій країні стоїть дуже гостро. Медики неодноразово заявляли, що ігнорування такого простого правила і відсутність подушки безпеки – практично гарантований перелом шиї в випадку аварії. Крім того, внаслідок жорсткого зіткнення, водій взагалі може вилетіти на дорогу, пробивши лобове скло.



Експерти закликають пристібатися не просто водіїв автомобіля, але і всіх пасажирів. Причому це правило відноситься і до людей, розташованих на задньому сидінні або тих, що знаходяться в салоні автобуса. Правила дорожнього руху роблять виняток лише для пасажирів спецавтомобілів, інструкторів з водіння і людей з обмеженими можливостями.



У Європі вже давно практика пристібання ременями безпеки – звичайне і звичне явище. Для європейців взагалі недоречно використання поширених в Україні заглушок для фіксаторів ременя безпеки і надягання футболок з чорною смугою по діагоналі, що нагадують ремінь безпеки. Це не просто нерозумно, це надзвичайно небезпечно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з 27 вересня набуде чинності новий закон, що стосується посилення покарань за порушення правил дорожнього руху.Головним чином він вдарить по порушниках правил паркування, нетверезим водіям і тим, хто зазвичай перевищує швидкість, - пише ZIK Про це йдеться в Законі № 5364 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування в сфері паркування транспортних засобів», який Президент України Петро Порошенко підписав ще 28 березня 2018 року. Через 180 днів з цієї дати, а саме з 27 вересня документ повинен кардинально змінити ставлення українців до керування транспортними засобами, – інформують Економічні Новини.Закон передбачає появу трьох режимів залучення водія до відповідальності за вчинене порушення правил дорожнього руху:По-перше, залучення до відповідальності може відбуватися так, як зараз: за допомогою спілкування між правоохоронцем і порушником, аналізу документів і написання протоколу.По-друге, в Україні нарешті з’явиться автофіксація правопорушень. Дані з відеокамер будуть надходити безпосередньо до поліцейської дільниці.По-третє, поліцейські і інспектори з паркування отримали право в ручному режимі фіксувати факт правопорушення за допомогою відеокамер, які здійснюють запис місця, часу і дати ДТП або правил паркування.Закон також передбачає значне підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Так, за перевищення швидкісного режиму на 50 км / год і більше водієві доведеться викласти 3 400 гривень. Раніше за таке перевищення автомобілісту загрожувало лише 510 гривень штрафу.У разі якщо автомобіліст спровокував дорожньо-транспортну пригоду і покинув місце інциденту, йому загрожує штраф в діапазоні 2 550 – 3 400 гривень. Крім цього, зникли злочинця чекає конфіскація прав на півроку.За керування транспортним засобом без прав розмір покарання збільшили в 20 разів! Тепер, якщо за кермо сяде людина, що не має прав, доведеться викласти чималу суму – 20 400 гривень. За повторне порушення цього пункту протягом 12 місяців потрібно буде сплатити додатково ще 40 800 гривень.Нововведення торкнуться також оплати паркувального місця. За спроби безкоштовно постояти на майданчику для платного паркування доведеться тепер сплатити не менше сотні гривень. Неправильне розташування транспортного засобу під час паркування спричинить ще більші штрафи. Порушення буде каратися сумою від 255 до 1700 гривень. Однак на місці сплатити за це правопорушення водій не зможе. Дане адміністративне порушення необхідно буде погасити в відділенні банку по квитанції або СМС-сповіщенню.Відповідно до закону, порушенням є факт простою автомобіля на платному майданчику протягом 10 хвилин і більше без попередньої оплати за послуги. Така безкоштовна стоянка буде каратися в 20-кратному розмірі вартості однієї години тієї чи іншої парковки.Якщо ж власник автомобіля вирішить припаркувати свою машину в місці, призначеному для людей з інвалідністю, йому потрібно бути готовим заплатити суму,що в 30 разів перевищує вартість однієї години паркування. Наприклад, якщо в центрі Києва паркування на майданчику коштує 10 грн / год, то за безкоштовну стоянку машини доведеться заплатити 200 грн, а за стоянку на місці, призначеному для інвалідів, – 300 грн. Нагадаємо, що вартість паркування в столиці залежить від зон: найдорожчою вважається перша зона (центральні вулиці), а найдешевшою – третя зона, де вартість дорівнює 5 грн / год.Вищеназвані штрафи за паркування – не найбільше покарання згідно з новим законом. Власникам автомобілів може загрожувати навіть евакуація транспортного засобу на штрафмайданчик без їх згоди. Однак таке покарання буде застосовуватися лише при злісному порушенні ПДР.У Верховній Раді також зареєстрований законопроект № 8492, який передбачає боротьбу з ДТП та зменшення кількості смертельних аварій. Додамо, на українських дорогах щорічно вмирає близько 3,5 тис. людей, а травми різного ступінь отримують ще більше – 35 тисяч. Це означає, що за 24 години в нашій країні в ДТП гине 9 українців. Таким чином, ми стали одними з лідерів за смертністю в дорожніх аваріях в Європі.Всесвітня організація охорони здоров’я називає головним фактором ризику на дорогах – ігнорування безпеки. Українські водії забувають про ремені безпеки, а мотоциклісти часто їздять без мотошоломів. На думку ВООЗ, це чи не головна причина всіх наших ДТП.Незважаючи на важливість безпеки, штрафи за недотримання правил дорожнього руху залишаються нікчемно малими. Зараз за проїзд без ременя безпеки або без мотоциклетного шолома вас можуть покарати лише на 51 гривню. Автори законопроекту впевнені, що українці не проти збільшити такі ганебно малі покарання. Оптимальною сумою штрафу за проїзд без ременя безпеки вважають 850 гривень. Згідно з дослідженням компанії «Ipsos», 66% українців не проти, щоб за ігнорування ременів безпеки водіїв карали жорсткіше. Всеукраїнське опитування було проведено в ході проекту, присвяченого підвищенню безпеки на українських дорогах ще в 2016 році.Проект закону № 8492 парламент ще не прийняв, однак він був проаналізований Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Експерти впевнені, що незабаром буде узаконений і він.Проблема невикористання ременів безпеки в нашій країні стоїть дуже гостро. Медики неодноразово заявляли, що ігнорування такого простого правила і відсутність подушки безпеки – практично гарантований перелом шиї в випадку аварії. Крім того, внаслідок жорсткого зіткнення, водій взагалі може вилетіти на дорогу, пробивши лобове скло.Експерти закликають пристібатися не просто водіїв автомобіля, але і всіх пасажирів. Причому це правило відноситься і до людей, розташованих на задньому сидінні або тих, що знаходяться в салоні автобуса. Правила дорожнього руху роблять виняток лише для пасажирів спецавтомобілів, інструкторів з водіння і людей з обмеженими можливостями.У Європі вже давно практика пристібання ременями безпеки – звичайне і звичне явище. Для європейців взагалі недоречно використання поширених в Україні заглушок для фіксаторів ременя безпеки і надягання футболок з чорною смугою по діагоналі, що нагадують ремінь безпеки. Це не просто нерозумно, це надзвичайно небезпечно.

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